El angustiante recuerdo de Malena Guinzburg sobre su adolescencia: "Me sentía mal"

La humorista habló de su primer beso en el viaje de egresados y recordó un momento de angustia que srufrió por discriminación. Malena Guinzburg habló sobre el bullying en la adolescencia.

Malena Guinzburg recordó un momento difícil de su adolescencia en televisión y causó sorpresa con una revelación sobre su diario íntimo. La humorista contó por qué se vio obligada a mentir en los textos que escribía en ese cuaderno.

"A mis 17 años, en el viaje de egresados, yo estaba realmente muy angustiada por no haber besado. Que me gustaba Julián y terminó saliendo con mi amiga Julieta, me enamoraba de amigos, me enamoraba del profesor, me enamoraba del que sea", comenzó su relato la hija de Jorge Guinzburg.

Guinzburg habló sobre cómo la afectaba el rechazo de los varones en la adolescencia y le puso humor a una situación que vivió en aquella época. "Pasó algo terrible. Un chico que se llamaba Mauro estuvo con todas mis compañeras de escuela menos conmigo. Siempre pensé: ¿Qué le costaba una más? Un beso más, ya te tranzaste a todas", relató con tono sarcástico la comediante.

"Siempre me sentía mal con mi cuerpo, muy gorda en esa época. Y en el viaje de egresados, estamos en Grisú, yo iba atrás de una amiga y un pibe se le acerca y medio que la encara para tranzarla. Ella le dice: 'No, pero acá está mi amiga'. Yo, cero orgullo, porque lo único que quería era dar un beso, estaba 'sí, acá estoy, acá estoy'. Y ahí trancé con Iván, un chico de Rosario", continuó su relato la personalidad de teatro y televisión, ante la sorpresa de quienes estaban como entrevistados en PH por el hecho de que se acordara del nombre. "Cómo no me voy a acordar, si fue mi primer beso", cerró entre risas ella.

El momento de bullying que Malena Guinzburg sufrió durante su primer beso

La humorista reveló que en medio del beso con Iván, otro chico gritó "Eeh, se están tranzando a la gorda" y el joven con quien se estaba besando se fue del lugar. "Yo en vez de estar triste, estaba contenta porque había tranzado. Muchos años después, en un monólogo yo contaba esto y decía que al único que le deseaba el mal en la vida era al pibe que gritó eso", relató Guinzburg y aclaró que daba el nombre y el apellido de esa persona.

"Una vez, una piba me dice que trabajaba con el hermano del chico ese y me cuenta que se había muerto. Lo que me traumé. Lo único que me consoló fue que había muerto antes de que yo arranque con ese monólogo", concluyó la humorista.