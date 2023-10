El angustiante pedido que Araceli González le hizo a Fabián Mazzei: "No lo soportaría"

La actriz habló sobre su relación con su colega. Araceli González y Fabián Mazzei están juntos desde hace más de veinte años.

Araceli González es una actriz que comenzó su carrera en televisión en los 90, en ciclos como La Banda del Golden Rocket, Poliladron y Carola Casini. El camino artístico de la celebridad continuó y así conoció a su pareja, Fabián Mazzei, ante quien hizo un impactante pedido respecto de los decesos de ella y su pareja.

La actriz era madre de sus dos hijos cuando conoció a Fabián Mazzei: Florencia Torrente y Tomás Kirzner tenían 14 y 4 años, respectivamente. Los actores chocaron sus destinos en 2002 y fueron amigos durante los siguientes años, hasta que el amor pudo más y se pusieron en pareja. Debido a los más de veinte años de relación, Mazzei representa a un familiar más para Araceli y sus hijos y por ese motivo la artista evidenció cuál es su mayor miedo ante la posibiliad de perder a su amado.

"Todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en la que yo había trabajado mucho mi vida. Soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes’. No lo soportaría”, comentó González en diálogo con Catalina Dlugi. Y sumó: “Es el compañero de mi vida, el tipo con el que me puedo desnudar completamente y que no me va a hacer daño ni aprovecharse de mis debilidades y marcas".

Araceli reconoce a Mazzei como la persona con quien puede llorar y mostrar su lado más sensible con total confianza. Además, González reflexionó sobre otro tipo de vínculos en su vida: "Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no solo en la profesión. Amigos, incluso. Uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual. La limpieza tiene que ver con que uno evoluciona y cambia sus formas y está muy bien que sea así. Si no, sería triste".

Araceli González, sobre sus años alejada de la televisión

"Subestiman, mucha gente que habla de más... En un momento me sentí cancelada. Me dejó un sabor amargo y menos ganas. Es feo trabajar en un lugar donde hay destrato, donde tus propios compañeros generan cosas detrás tuyo... es feo y no lo voy a permitir", relató sin referirse de manera directa al proyecto donde vivió eso, en diálogo con Infobae. Y agregó: "Tenía una voz en mis oídos que repetía: ´No abandones tu espacio. No dejes el lugar que te ganaste. Es tu territorio, nadie podrá quitártelo. No desistas. Seguí, seguí...´. Eso me estaba matando, no era mi vida, no era feliz".

En esa misma entrevista, Araceli contó cuán mal lo pasó en las exitosas tiras que protagonizó en los 90: "Era 1994, en la época de Nano yo estaba en el mejor momento de mi carrera y, sin embargo, debía ayudarme con pastillas para salir de casa. Le pedía a mi hermano que me llevara a grabar y miles de veces llamaba a mi psiquiatra llorando".