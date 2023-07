El angustiante momento familiar que expuso Paula Chaves: "Se termina"

La conductora de televisión habló sobre la crianza de sus hijos y el duelo que enfrenta. Paula Chaves se mostró emocionada por la etapa que termina en su vida.

Paula Chaves causó conmoción en sus seguidores de Instagram con una serie de publicaciones sobre un duelo que enfrenta como madre. La exparticipante del Bailando por un sueño se mostró con Filipa, su hija menor, y dio a conocer la etapa que dejaron atrás.

Pedro Alfonso y Paula Chaves se conocieron en el Bailando por un Sueño 2010, ciclo donde la modelo era participante y el humorista, productor. La pareja recibió varias críticas en un principio por parte de otras celebridades que no creían en su amor y aseguraban que solo se trataba de marketing. A pesar de ello, los años pasaron y Pedro y Paula siguieron juntos.

La pareja dio el sí en 2014, un año después de haber tenido a su primogénita, Olivia. Dos años más tarde nació Baltazar y en 2020, llegó su última hija, Filipa. La modelo aseguró haber disfrutado de cada uno de los procesos de lactancia de sus hijos y recientemente hizo un posteo alusivo al final de esa etapa con su hija más pequeña.

"Hoy desteto. Sí, sí, sí. Diez años de lactancia, tres años a Filipa. Se termina una re etapa en nuestras vidas, tres años de amor puro y una conexión espectacular", escribió Chaves y compartió una serie de fotos con su hija más pequeña. Y cerró: "Se termina una re etapa en nuestras vidas. Tres años de amor puro y una conexión espectacular".

Qué dijeron Zaira Nara y Paula Chaves sobre su amistad

Nara está en pareja con Facundo Pieres, ex de Chaves, desde hace meses y la amistad entre las modelos se vio afectada por esa realidad. "Yo a Pau la amo, ella para mí es familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro mal a Pepe también; yo los presenté. Cuando veo a Paula es ver a alguien muy cercano, para mí es más que una amiga. Me parece que hay momentos de la vida en los que uno puede estar más cerca o más lejos pero para mí la esencia de las personas no cambia y cuando yo hablo de mi grupo de amigas realmente cercano, ella es una por supuesto", comentó Zaira al respecto.

Por su parte, la conductora de Bake Off Argentina habló sobre su amistad con Nara y soltó: "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta. Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí".