El accidente doméstico de Robertito Funes Ugarte en vivo: "Estoy transpirando"

El periodista mostró a los televidentes las imágenes del desastre ocurrido en su casa.

Robertito Funes Ugarte sorprendió a los televidentes en pleno vivo cuando hizo alusión a un grave problema que tenía en su casa, tras haberse olvidado la cocina prendida. El periodista no dudó en mostrarle a su público el desastrozo panorama que se podía ver en su celular, gracias a las cámaras de seguridad que tiene en su domicilio.

El conductor de televisión estaba cocinando pollo para sus mascotas antes de salir para el canal y olvidó apagar la cocina. Como no podía ser de otra manera, la casa se llenó de humo y Funes Ugarte reaccionó ante lo acontecido frente a las cámaras. "Esto es lo que pasa cuando dejás las llaves. Esta es mi casa en este momento, gracias a Dios hay gente trabajando, todo lleno de humo", enunció el periodista a modo de explicación del imprevisto ocurrido en su casa.

El presentador demostró que estaba tranquilo a pesar de lo que ocurría en su casa con un chiste fiel a su estilo. "Yo dejé la hornalla prendida y acá la tenemos. Me llenaron la cocina de humo, no saben cómo estoy transpirando, hasta mi mamá me llamó", soltó Funes y todos los presentes en el piso de A24 se echaron a reír.

El enojo de Mica Viciconte con Robertito Funes Ugarte

La participante de MasterChef Celebrity le hizo un insólito reclamo a Funes Ugarte en su cuenta de Twitter, por la manera en que el periodista pronunciaba su apellido al aire. "Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma", enunció la pareja de Fabián Cubero, porque Robertito le decía "Vichiconte" en vez de "Viciconte".

Muchos afirmaron que el conductor de TV habría pronunciado el apellido de la modelo de esa manera por su cercana amistad con Nicole Neumann, con quien Viciconte no tiene una buena relación. No contenta con lo publicado, la exparticipante de Combate continuó con una detallada explicación a Funes Ugarte sobre cómo es la pronunciación correcta de su apellido: "Se pronuncia VICICONTE (súper fácil) y no VICHICONTE, Roberto Funes Ugarte".

"Se enojó, y lo voy a decir acá porque es donde estoy trabajando, así que primero que todo le mando un saludo a la señora Micaela Viciconte porque tiene razón", respondió de manera cortés Robertito y aseguró que ya no pronunciará el apellido de esa manera.