Baby Etchecopar rechazó trabajar con Viviana Canosa en A24: "En seco"

Baby Etchecopar explicó los motivos por los que no quiere hacer el pase con Viviana Canosa en su programa, Viviana con vos.

Baby Etchecopar reveló las razones por las que no quiere hacer un pase con Viviana Canosa en su programa Viviana con vos (A24). Durante estas últimas horas, la conductora resonó en los medios y en las redes sociales por sus polémicas declaraciones sobre diversos temas, como el 8 de marzo y sus peleas con varias figuras de la farándula, como Dalma Maradona, L-Gante y Santiago Maratea.

Se sabe que Canosa es un personaje que genera mucha división por sus dichos y sus ideologías, por lo que aparentemente no todos quieren aparecer en su programa. Sin embargo, el caso de Etchecopar fue diferente. Según contó en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), el nuevo programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, tiene que ver con una decisión todavía más personal.

“Adri, ¿por qué no han hecho el pase Baby y la Canosa’, si los hacen siempre?”, le preguntó Lussich a su compañero. “Sus dos programas funcionan muy bien y hasta podríamos decir que tienen públicos similares… gente afín, que coincide mucho con sus ideas. Canosa va más por la actualidad dura, por la crítica. Es una observadora de la realidad según sus ojos”, reflexionó Pallares.

“Baby es actor… Todo el mundo cuando se armó la grilla dijo: ‘¡Lo que va a ser el pase entre Baby y Viviana!’”, agregó. Según Lussich, la excusa que pusieron fue que no les daban los horarios, pero como esta respuesta no le cerró del todo fue a buscar a Etchecopar y le pidió respuestas.

Baby Etchecopar se sinceró y dijo: “La verdad que no hago el pase porque lo mío es como el teatro. Yo entro, hago stand up y empieza. Entonces era romper un poco la estructura del programa. Yo no creo en los pases… Yo la quiero mucho a Vivi, somos compañeros y amigo, pero a mí me gusta entrar en seco, tapando la cámara y bailar”.

La pelea entre Viviana Canosa y Dalma Maradona

Todo empezó cuando Viviana Canosa comparó al “Kun” Agüero con Diego Maradona, a quien criticó ferozmente. Dalma Maradona saltó en defensa de su padre y desde entonces la polémica no tuvo fin. “Hoy le voy a contestar a la catadora de trabajo y portadora de apellido Dalma Maradona. Le molestó muchísimo a Dalma, alias ‘Trapo Verde’, que yo defendiera al ´Kun´ Agüero”, expresó Canosa.

“La diferencia entre vos y yo, Dalma, es que vos tenés un montón de tiempo al pedo y yo no. Yo tengo que laburar, laburo desde los 18 años y tengo 50. Yo vivo de mi trabajo, yo no vivo de ninguna herencia”, le dijo en otras de sus declaraciones. En su defensa, Dalma aclaró en diálogo con Intrusos: “Quiero recordar que yo nunca le dije nada, fue ella la que me atacó siempre a mí. Eso no me importa porque ya le mandé una carta documento, todo ya se resolverá en la Justicia”.