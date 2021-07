Eduardo Feinmann se cruzó con Jonatan Viale en vivo: "¿Vos me estás jodiendo?"

Los periodistas de La Nación hicieron el pase habitual entre sus programas, aunque hubo un detalle curioso que no pasó inadvertido para ninguno de los dos.

Como de costumbre, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann hicieron el pase entre los programas de ambos en La Nación + y, en esta oportunidad, el hijo de Mauro se burló de "Edu" por las cortinas de fondo con las que salió al aire en vivo, ya que cumple con la cuarentena en su domicilio. “Seré curioso... ¿Es tu casa? ¿Esa cortina es el despacho de Feinmann?”, lo chicaneó "Jony" desde los estudios del canal ultraopositor.

“¿Sabés lo que te falta? La bandera argentina atrás”, continuó con la broma. "¿La bandera querés?", arremetió Feinmann con su respuesta, e inmediatamente se estiró un poco hacia fuera de cuadro y acercó a la cámara una gigante bandera nacional, muy similar en el tamaño a aquellas que hay, por ejemplo, en las oficinas de los funcionarios.

“¿Vos me estás jodiendo? No lo puedo creer, no tengo palabras... ¿Por qué tenés una bandera en tu casa?”, contestó sorprendido Viale. Mientras que el estudio entero se reía a carcajadas y bromeaba enunciando “habla a los 45 millones de argentinos el ´Presidente, Doctor Eduardo Feinmann”, el periodista aprovechó para contar por qué cuenta con semejante símbolo patrio en su oficina.

“Me encanta, amo esto. Yo amo a mi país y amo a mi bandera, me enseñaron a amarla desde muy chiquito. ¿Vos no tenés una en tu casa?”, le consultó al mismo tiempo a Viale. “¡Sí, la amo! Pero no me hagas quedar como un antipatriota”, cerró "Joni" el momento.

La Nación +, el canal de TV de Mauricio Macri

El ex-Presidente tiene una fuerte influencia económica en el grupo La Nación S.A y en la señal de cable "ubica" a sus periodistas preferidos ultraopositores al gobierno de Alberto Fernández, ya que también trabajan Luis Majul, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Laura di Marco, Pablo Sirvén, Pablo Rossi y Alfredo Leuco, por ejemplo.