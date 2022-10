Edith Hermida respondió si tuvo sexo con Beto Casella y dejó muchas dudas

Edith Hermida respondió una pregunta comprometedora sobre su relación con Beto Casella.

Edith Hermida reaccionó de una extraña manera al ser cuestionada sobre si alguna vez tuvo intimidad con Beto Casella, con quien trabaja desde hace años en Bendita TV (El Nueve). Los rumores de romance entre la presentadora de televisión y Casella existen desde hace años, pero la respuesta de Hermida levantó aún más especulaciones.

Todo comenzó cuando la periodista fue sorprendida en plena entrevista por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece), quien le preguntó sobre su relación con Beto. Por la respuesta de la conductora, se sospecha que sucedió algo entre ellos.

"Edith, en otra vida, ¿hubieses sido pareja de Beto Casella?", le preguntó Lussich. "Seee, re. ¿En otra vida? ¡En esta vida!", exclamó Edith, dejando en claro que no está cerrada a la idea.

"Yo creo que lo hicieron. Disculpame, con respeto. Yo lo respeto a Beto, te respeto a vos, pero para mí lo hicieron. Cómo se chuponeaban en esa novela... Es el momento de confesarlo, pero no lo vas a decir nunca", opinó Karina Iavícoli. Sin embargo, Hermida lo negó.

"Yo creo que él siempre estuvo muy enamorado de vos, desde el día que te eligió para el panel", sumó Mariana Brey. Lejos de decir que no, Edith lo admitió y le respondió: "Yo creo que también". "Y pero, ¿qué los separa? Él está en pareja... ¿Vos seguís casada?", indagó Iavícoli, a lo que la conductora respondió que ella también está en pareja actualmente. "No lo decís muy convencida. ¿Estás bien?", le preguntó la panelista. "Estoy, estoy...", cerró Hermida.

La confesión íntima de Edith Hermida

Recientemente, Edith estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe), y reveló algunos detalles sobre su vida sexual y romántica, como las desastrosas citas a ciegas que tuvo a lo largo de su vida. "Una vez una amiga me dijo: ‘Te voy a presentar a alguien que es re para vos’. Yo pensé que le había encantado, pero no le había encantado nada, obviamente, porque no volvió a llamar más. Era arquitecto", recordó.

"Otra vez me pasó que salí con uno que me dijeron 'es para vos, es para vos'. Yo venía con una época de sequía tremenda, salí con...", siguió Hermida. Fue entonces cuando Andy Kusnetzoff la interrumpió y le preguntó cuánto tiempo había pasado sin tener sexo, a lo que la periodista contestó: "Mucho tiempo, años sin estar con nadie".

Ante la sorpresa de todos los presentes, que la miraron como si se tratara de un hecho extraño, Hermida contestó indignada: "¡No es tan importante, chicos! En el año 2007 me acuerdo que no pasó nada. Ustedes son todos muy sexuales".