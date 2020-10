Jonatan Viale volvió a mostrarse crítico y molesto con las diferentes medidas del Gobierno que comanda Alberto Fernández. "¿Qué es más grave: tener una enfermedad terminal o no saberlo? Pareciera que el Gobierno ignora la gravedad de la situación", se preguntó al inicio de su editorial para A24 donde dejó en claro que, según su opinión, la Argentina está al borde del abismo.

En primer lugar, el conductor macrista decidió disparar fuertemente contra los líderes del país y remarcó dónde esta la principal falla. "El Estado argentino no está cumpliendo ninguna de las dos funciones indelegables. El territorio está absolutamente descontrolado con miles de tomas a lo largo y a lo ancho del país. Y la moneda nacional se desintegró, se esfumó. En menos de un mes, el dólar libre subió $55. Y lo peor de esto es que no reaccionan", manifestó.

Los problemas económicos a causa de la gestión anterior y la pandemia que azota fuertemente a todos los países del mundo, es uno de los temas más utilizados por los grandes detractores. "Estamos con la brecha más alta de los últimos 45 años. ¿Saben cuándo fue la última vez que la brecha fue tan grosera? En el Rodrigazo, año 1975", comparó. Y en un tono irónico, tiró: "¿Te cuento un chiste? El presupuesto 2021, dólar $102. ¿Te gustó? El Congreso va a votar un presupuesto que dice que el año que viene el dólar va a valer eso... Se nos ríen en la cara".

A su vez se mostró muy crítico con el ministro de Economía y citó a un ex presidente de la Nación para explicar la situación. "Martín Guzmán está dormido, atontado, el Gobierno está grogui en términos de Duhalde. No entiendo por qué y me preocupa. Lo más peligroso es que cada vez que el presidente o el ministro hablan y hacen anuncios, el precio del dólar se dispara más. El problema principal no es económico, sino político. Nadie le cree al gobierno, en Argentina hay una crisis de confianza", agregó.

Por último, volviendo a lo anteriormente mencionado, Viale continuó: "Ahora, ¿por qué digo que Argentina está al borde del abismo? Porque el Estado perdió no solo el control de la moneda nacional, sino también del territorio nacional". Y para cerrar, denunció y apuntó contra el máximo mandatario del país: "Esto es lo preocupante, hay funcionarios del gobierno promoviendo las tomas, hasta diría que es un gobierno 'okupa'. El silencio y la ausencia son complicidad".