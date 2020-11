Por decisión de la Corte Suprema de Justicia se definió la permanencia de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal de forma provisoria hasta que el Consejo de la Magistratura impulse los respectivos concursos para cubrir dichas vacantes. Y ante esto, quien mostró su alegría por la determinación fue el periodista ultramacrista Jonatan Viale durante su editorial en A24.

Para abrir su programa, Realidad Aumentada, destacó que la CSJN "ha decidido ponerle un freno a Cristina Fernández de Kirchner" ya que "decidió de manera unánime restituir a los 3 jueces desplazados por el kirchnerismo". Y celebró: "Políticamente, esto significa que la causa 'Cuadernos de la Corrupción' todavía está con vida, que no será tan fácil llevarse puesto a los jueces que investigan a Cristina y que en Argentina todavía queda algo de República".

Como es costumbre, el periodista ultramacrista aprovechó la oportunidad para disparar contra la actual vice de Alberto Fernández. "La ex presidenta volvió a su viejo pecado: la desmesura, que una sola persona quiera manejar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y lo que viene a decir la Corte es que la vicepresidenta está para presidir el Senado y que no tiene nada que hacer moviendo jueces que la incomodan", manifestó Viale.

A su vez, también disparó contra el oficialismo y realizó una nueva comparación con el país que dirige Nicolás Maduro. "Lo que está pasando es que el kirchnerismo está recibiendo límites, hay una parte de la sociedad argentina que le está diciendo al Gobierno, pero en particular a la vicepresidenta, que no se puede llevar todo por delante. Ya no se puede hacer cualquier cosa como en 2011, sin que haya consecuencias. Está claro que la sociedad no quiere ser Venezuela y que hay una tabla de valores que no se negocian", agregó.

Viale destacó que "no llegaron al poder para borrar sus causas" porque "la Argentina no quiere indultos, amnistías o impunidad". Por esa razón, atacó fuertemente al máximo mandatario del país: "El Presidente no cumplió con su palabra de no interferir ante el Poder Judicial cuando oficializó por decreto el traslado de los jueces. Y lo que hizo la Corte hoy fue reordenar las cosas". Y sentenció: "Nada es gratis en Argentina. Estamos seguros de que el kirchnerismo no se va a quedar de brazos cruzados viendo como la Corte se erige como un poder político fuerte. Ahora la Corte se la tiene que bancar".