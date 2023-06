Edith Hermida reveló el calvario de Beto Casella con una panelista: "Le come la cabeza"

Edith Hermida habló sobre el mal momento que atraviesa Beto Casella con una de sus colegas de Polémica en el Bar.

Edith Hermida reveló las internas desconocidas en Polémica en el Bar (América TV), el programa conducido por Beto Casella en el que trabaja. Según la periodista, el conductor estaría pasando por un mal momento debido a una de las panelistas del programa, con quien tendría una mala relación. De acuerdo con su relato, esta colega sería la causante de casi todos los roces que existen en el programa.

Días atrás, Hermida había protagonizado un tenso momento al aire con Casella, quien contó al aire que la locutora le debía dinero. Ahora, estuvo como invitada en Socios del Espectáculo (El Trece) y, en medio de la entrevista, habló sobre su relación con Casella y contó todas las internas entre las figuras del programa.

"¿Le devolviste la plata a Casella? No me gustó que te lo recriminara ahí...", indagó Rodrigo Lussich. "Le devolví la plata a Casella, ¡basta! Él me preguntó si lo podía contar. Es más, creo que lo conté yo", respondió la periodista. Y aclaró: "No es por hablar bien de Beto, porque si tengo que criticarlo, lo critico. Yo, sinceramente, siento que si los ataco, un poco los levanto...".

Cuando le preguntaron por las internas dentro del grupo, Hermida se sinceró y confesó quién de sus compañeras le parece la más conflictiva: "La peor para mí es Any Ventura. A mí me tildan de la jodida, de esto, de lo otro, pero ella es la más errada y la que le come la cabeza a Beto, yo no le digo nada". En este sentido, explicó que Casella le tiene "cierto respeto" porque Ventura fue su jefa años atrás, cuando trabajaban juntos en Gente.

Edith Hermida reveló por qué le debe dinero a Beto Casella

Recientemente, se supo que Edith le había pedido un préstamo de dinero a Beto, aunque no trascendieron los motivos. Más tarde, la periodista contó lo sucedido. "Volví de las vacaciones donde gasté un poco de más, encima el dólar subió. Ya había hecho gastos con tarjeta y la verdad que calculé mal, me quedé pelada", relató, en diálogo con Diario Show.

Por esta razón, le hizo un llamado urgente a Beto para pedirle dinero prestado. "Me fui al exterior y no me alcanzaba para pagar la tarjeta, entonces él se ofreció a prestarme la plata y acepté. Me dio $400.000 el 28 de febrero. Le dije que se lo devolvía en dos veces", confesó Hermida.