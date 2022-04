Edith Hermida quiso defender a Mica Viciconte pero le salió mal: "La conozco"

Edith Hermida se metió en la polémica entre Mica Viciconte y Nicole Neumann por la presencia de las hijas de modelo con Cubero en la final de MasterChef Celebrity.

La final de MasterChef Celebrity dejó una controversia que poco tuvo que ver con la competencia de cocina. La presencia de las hijas de Nicole Neumann para acompañar a Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, dio lugar para mucho debate en los medios y las redes sociales. Por eso, Edith Hermida quiso meterse en la polémica para defender a la campeona del reality pero no salió como esperaba y terminó por hundirla aun más.

Horacio Pagani fue quien opinó en primer lugar sobre Mica Viciconte y la palabra "hijastras" con la que se refirió a Siennba, Allegra e Indiana Cubero. "A mí no me gusta esa palabra, es como despreciativa. No sé, yo diría ‘las hijas de mi pareja’”. En ese momento, Edith Hermida intentó defenderla, pero tuvo un exabrupto. La periodista respondió: “¡Bueno! Pero lo dijo así ¡Yo la conozco a Mica, es un amor de persona, pero pobrecita, es bruta! ¡No lo dijo con mala intención!”.

Beto Casella, el conductor, saltó a justificarla: “Si ustedes nos siguen cada noche, saben qué hay tres momentos de Edith sin filtro, sin cadena, sin el chip del filtro”.

El pacto desconocido entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero terminaron su relación, tuvieron varias discusiones fuertes en torno a la crianza de sus tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana. Por otro lado, Nicole también tuvo varias asperezas y peleas públicas con Mica, la madrastra de las nenas. En este contexto de cruces constantes, tuvieron que sentarse a discutir un tema importante y no les quedó más opción que hacer un pacto.

Resulta que las hijas de Cubero y Nicole tenían muchas ganas de acompañar a Mica en la final de MasterChef Celebrity, reality en el que se terminó consagrando como ganadora. Cuando entraron al estudio, varios seguidores del programa se preguntaron cuál habría sido la postura de Neumann con respecto a esto. Más tarde, Viciconte salió a hablar y explicó que tuvo que hacer un acuerdo con la modelo para que las niñas fueran al programa.

Ante las acusaciones de que Fabián y la campeona de MasterChef habían llevado a las nenas sin haberle consultado a Nicole previamente, la ex Combate expresó, en diálogo con TeleShow: “Yo no me voy a exponer a hacer algo que no estoy habilitada. En ese sentido soy súper respetuosa y todo fue como corresponde, sobre todo porque no son mis hijas. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre fue con permiso y autorización”.