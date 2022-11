Edith Hermida fulminó a Juana Viale: "El talento no se hereda"

Edith Hermida dio su filosa opinión sobre el trabajo que Juana Viale hace como conductora en el programa de Mirtha Legrand.

Edith Hermida volvió a apuntar contra Juana Viale luego de que le preguntaran por su opinión con respecto al trabajo que la conductora hace en el programa de su abuela, Mirtha Legrand.

La panelista de Bendita TV (El Nueve) suele hacer críticas sinceras y directas sobre varios personajes de la farándula y esta no fue la excepción. Cuando le preguntaron por el desempeño de Juanita, no tuvo pelos en la lengua y dio su filosa opinión.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Edith a quién de las dos prefería como conductora. "Elijo a Mirtha toda la vida. Es la diosa de la televisión y valoro que en este momento siga haciendo las cenas. Me encanta, la valoro y la admiro. Me parece una mujer impresionante", contestó. Por otro lado, fue letal al hablar sobre Juanita: "Me parece medio híbrida como conductora. Me parece que el talento no se hereda".

Esta no es la primera vez que Hermida da una picante opinión sobre Juana. Durante la pandemia del coronavirus, la panelista se había indignado por los dichos de Viale en contra de la vacunación de los presos: “Me parece de bruta. Para mi tiene que salir un poquito más de Barrio Parque. La abuela estaba más lista que ella y se preparaba para ocupar el lugar en el que hoy está Juanita. Es bruta, lo demuestra siempre. Salí de donde vivís y prepara el programa”.

Las duras críticas de Edith Hermida hacia Juana Viale

En 2021, Edith también había criticado la forma en la que Juanita abre los programas. "Yo quiero hablar de ella porque la entiendo. A mí también a veces me cuesta expresarme, no entiendo por qué a la producción se les ocurre que ella tenga que hacer ese monólogo en el inicio. Porque es algo muy complejo ¡No es tan fácil!”, argumentó.

“Para las personas como Juana y como yo, que yo no soy cheta, nos cuesta expresarnos. No vayamos a tener que hacer oraciones tan largas. ¡Cortito! No sé por qué le hacen hacer eso, se mete en temas complicados que no maneja”, sostuvo. Más tarde, Alejandra Maglietti le dijo: "¡La trataste de bruta a Juana! Por lo tanto, te estás autodefiniendo como bruta". Lejos de negarlo, la panelista se hizo cargo y le respondió: “¡Claro! ¡Yo también soy bruta! ¡De bruta a bruta, se lo digo!”.