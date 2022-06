Edith Hermida expuso a una figura de El Hotel de los Famosos: "Eso no se hace"

La locutora opinó sobre una actitud de uno de los participantes de El Hotel de los Famosos. Edith Hermida expresó su punto de vista tras un informe de Bendita sobre el tema.

Edith Hermida se pronunció indignada sobre un insólito suceso ocurrido en el reality show El Hotel de los Famosos. La panelista de Bendita dio su punto de vista ante la salida de Milita Bora del programa conducido por Pampita y "El Chino" Leunis y expuso a quien está detrás de todos los movimientos en el ciclo.

La salida de la cantante del ciclo de El Trece se dio tras una competencia con Locho Loccisano, quien tuvo un ataque de pánico en medio de la competencia. "Para mí hay una manzana podrida ahí, siempre en todos lados hay, que es un líder negativo, que es 'Chanchi' Estevez", lanzó, contundente, Hermida sobre el rol del exfutbolista en el reality show.

"Él se maneja como un mafioso dentro de El Hotel de los Famosos, que alguien le diga al Chanchi Estevez que deje de manejarse como un mafioso, diciendo ‘este sí, este no’ ¡Esto no es un partido de futbol! ¡Mirá lo que lográs manejando, digitando a todos los participantes a tu antojo! ¡Eso no se hace! ¡Pobre Locho! ¡Mirá a dónde lo llevaron a este muchacho!", concluyó su descargo la locutora tras un informa sobre el tema en el ciclo conducido por Beto Casella en El Nueve.

El fuerte descargo de Edith Hermida tras el cuestionamiento a "La China" Suárez por su maternidad

Edith Hermida cuestionó a quienes criticaron a "La China" Suárez por salir de noche en relación a su maternidad. Entre los detractores de la ex-Teen Angel se encontró Yanina Latorre, quien lanzó fuertes comentarios al aire de LAM sobre especulaciones ante el cuidado de la actriz a sus hijos. "Les quiero decir algo a todas las mujeres sobre todo. Estamos en un cambio de época maravilloso que nos toca vivir y, a quienes somos parte de otra generación, ser testigos", comenzó su descargo la locutora.

"¿Qué les pasa a las mujeres que cuestionan la forma de ser madre de 'La China' Suárez? ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locas? ¿Cómo van a decir 'cómo se nota que esto, que lo otro'? ¿Qué les importa?", continuó la panelista. Y cerró: "Dejen que la gente viva la vida tranquila. Somos las mimas mujeres que criticamos a otras por como son madres. Seguramente lo hará bien o no, no lo sé. Pero a los tipos no se les cuestionan esas cosas".