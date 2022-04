Duro revés para Felipe Fort: rechazon el homenaje a su padre en una golosina

La celebridad se expresó ante los medios sobre cuál fue la recepción de sus propuestas en la empresa de chocolates de su familia. Felipe Fort se mostró dispuesto a escuchar consejos por parte de sus superiores.

Felipe Fort sufrió un rechazo por parte de su familia y las autoridades de la empresa FelFort en una de las innovadoras propuestas que hizo en relación a un homenaje a su padre, Ricardo Fort. El adolescente llegó al país después de un largo tiempo en el exterior y reveló ante los medios cuáles son sus ideas a implementar en las creaciones de la marca fundada por su abuelo.

"El marroc más grande y quiero hacer un bombón del estilo del Dos Corazones pero con frases de Ricky", expresó el joven en diálogo con Intrusos sobre las ideas que tiene como empresario. A pesar de su iniciativa, el hermano mellizo de Marta Fort dejó en claro que para algunas propuesta no recibió el visto bueno por parte de los directivos de la empresa.

Felipe aseguró que agrandar el tamaño de los icónicos bocaditos marroc es un posibilidad en un futuro cercano pero que su idea de imprimir frases recordadas de su padre como "Miameee", "¡Mamá, cortaste toda la luz!" y "Basta, chicos" no habría sido considerada por sus superiores. Por otro lado, el joven respondió una consulta hecha por el cronista de A la Tarde en alusión a las críticas que recibió de su primo Tomás Fort: "La realidad es que no tengo ningún estudio. Estoy estudiando pero no he terminado nada, así que en cierto punto tiene razón".

"Quiero captar inversionistas con intención de tener retornos óptimos, sumado a revalúo a mediano o corto plazo, siempre dentro del rubro de inversiones inmobiliarias", agregó Fort en alusión a sus proyectos laborales en Miami, ciudad en la que estuvo radicado durante las últimas semanas.

Graciela Alfano dio a conocer el motivo por el que Ricardo Fort les puso a sus hijo los nombres de sus padres

La panelista de Socios del Espectáculo reveló que la razón por las que Ricardo les puso Marta y Felipe a los niños nacidos en 2008 tiene un trasfondo triste. "Él se fue de la Argentina porque lo envió a Miami. Tenía muy mala relación con su padre. Con su madre tenía un amor medio extraño. Se gritaban y se querían a su manera", enunció la modelo. Y agregó: "Les puso Marta y Felipe para exorcizar todos los malos sentimientos, los malos recuerdos que le quedaron, con estas preciosuras que le renovaron la vida".