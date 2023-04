Dura respuesta de Shakira tras los dichos de Piqué sobre Latinoamérica: "Orgullosa"

La cantante oriunda de Barranquilla arremetió contra su ex en Twitter. Shakira no hizo caso omiso ante las declaraciones de Gerard Piqué sobre los latinoamericanos.

Shakira reaccionó ante los dichos de Gerard Piqué sobre los latinoamericanos uy se mostró orgullosa de su procedencia. La cantante que comenzó su carrera en 1995 utilizó su cuenta de Twitter para responderle al padre de sus hijos, Milan y Sasha, después de sus declaraciones.

"Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", soltó el jugador de fútbol en alusión a la efervescencia que tendrían los usuarios de redes oriundos de Latinoamérica.

La intérprete de canciones como Si te vas y Que me quedes tú no se calló ante los dichos que su ex hizo en diálogo con el periodista Gerard Romero para el diario Marca. En su cuenta de Twitter que está "orgullosa de ser latinoamericana", seguido por emoticones con todas las banderas de ese continente.

El descargo de Shakira al despedirse de Barcelona

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, '¡nos vemos en las curvas!", enunció Shakira en el pie de foto de una publicación de su cuenta de Instagram.

La repercusión en redes de la salida de Shakira de Barcelona