Drástica decisión de Adrián Suar: el fracaso de un programa lo lleva a un cambio arriesgado

Las autoridades del canal tomaron una decisión por el fracaso de uno de sus nuevos programas.

Adrián Suar y las autoridades de El Trece apostaron a un programa de entrenamientos para el prime-time: El juego de la oca, el ciclo que reversiona el clásico formato de los años 90. Con la conducción de El Pollo Álvarez y Dani La Chepi, no rindió en materia de rating y los directivos tomaron una drástica decisión.

Si bien todas las fichas estaban puestas en ese programa, la propuesta no logró seducir al público. Según contó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, el programa pasará a los fines de semana. "¿Van a levantar el programa de El Pollo y La Chepi?", le preguntaron al periodista. El ex conductor de LAM fue claro: "No. Pasa a los fines de semana".

El palo de Griselda Siciliani contra Adrián Suar

Griselda Siciliani se refirió a la poca dificultad que representan las elecciones profesionales en su carrera y lanzó una frase que podría estar dedicada a su expareja y padre de su hija, Adrián Suar. La celebridad se explayó sobre su presente actoral y la manera en que el arte atraviesa su vida y reveló una determinante postura en sus decisiones.

"Estando mejor o peor, siempre intenté ser fiel a mis deseos profesionales. Me resulta fácil decidir qué quiero hacer y qué no, eso incluso cuando era más joven e inexperta", explicó Siciliani, en diálogo con Clarín, sobre cuán claras tuvo siempre las ficciones de las que quería ser parte. "Cuando no estoy cómoda en un lugar, me voy", concluyó terminante.

Además, Siciliani habló sobre cuán incierto es el camino de los artistas y cómo enfrenta la dificultad de transitarlo. "Hay algo del riesgo que claramente te genera angustia, pero si estás en sintonía con tu deseo, hay que hacerlo", sostuvo y dejó en claro que ante situaciones de dudas, siempre decide seguir sus pálpitos y su intuición.

Griselda Siciliani sobre cómo romper con los mantados impuestos por la sociedad

La actriz de Educando a Nina se sinceró sobre cómo ha luchado contra las reglas sociales que indican qué se debe haber y qué no. "En lo personal siempre le he escapado bastante a los mandatos, pero no deja de haber puntos de conexión porque yo estoy formada en la danza, y ésa es una disciplina fuerte", soltó, ya que la obra teatral que protagonizará, Pura Sangre, habla del tema. "La obra habla del amor en estos tiempos, con los mandatos que todavía siguen vigentes y los que se están deconstruyendo, con la cantidad de voces, estímulos e información que tenemos alrededor".