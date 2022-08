Dramática denuncia de Camila Homs: "Me hizo pasar muy malos momentos"

Tras conocerse el nuevo escándalo que la envuelve, la influencer rompió el silencio con una contundente acusación.

Camila Homs hizo una fuerte denuncia luego de la inesperada acusación de su abogado, Ignacio Trimarco. La influencer rompió el silencio y habló en profundidad sobre los motivos que la llevaron a enfrentarse con su representante legal.

Luego de que el abogado de Homs acusara que la infleuncer no quería pagarle los honorarios acordados, la ex de Rodrigo De Paul brindó su versión de los hechos y explicó porque decidió desvincularse del trabajo de Trimarco. Precisamente, Camila le envió un extenso texto a Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo.

La periodista leyó la información que le llegó de forma directa por parte de Camila Homs al aire en el programa de El Trece. "Es cierto que se le envió una carta documento por varias razones. Con respecto a sus honorarios, acordó conmigo con información falsa sobre el mínimo de honorarios establecidos por la ley para estafarme. Hablándolo con abogados el lunes me di cuenta de esto", informó Brey.

Entre los motivos que la llevaron a dejar de utilizar los servicios de Trimarco, Homs recalcó: "Armó móviles falsos, violando mi intimidad y haciéndome pasar malos momentos por culpa de esto". Además, precisó que "también habló de denuncias penales cuando eso jamás existió, ni siquiera hablado previamente conmigo".

Sin embargo, más allá de las acusaciones del estudio Trimarco que trascendieron públicamente, Homs aclaró qué sucedería con el pago de su exabogado. "Claramente voy a pagarle dependiendo lo que un juez imponga respecto a sus trabajos realizados", sentenció la infleuncer.

La determinante decisión de Camila Homs con su abogado: "Se pudrió todo"

En medio de las negociaciones con Rodrigo De Paul para la manutención de sus hijos, Camila Homs tomó una determinante decisión con su abogado. Según trascendió, la influencer protagonizó una acalorada discusión con su representante legal y cortó su vínculo de forma definitiva.

Según informó Rodrigo Lussich en su cuenta de Twitter, Camila Homs se habría desvinculado de su abogado, el Doctor Trimarco de una forma escandalosa. Al parecer, la infleuncer acusó a su representante de no cumplir con los acuerdos de confidencialidad y, posteriormente, él acusó que Homs se negó a pagar sus honorarios profesionales por esta misma causa.

"Se pudrió todo entre Camila Homms y su (ex) abogado Trimarco. Ella le mandó carta documento y alega que él no cumplió acuerdos de confidencialidad. Pretendía no pagarle por llegar a un acuerdo privado con De Paul por su lado. Escándalo", escribió el conductor de Socios del Espectáculos en cuenta de Twitter. A continuación, compartió el comunicado del Estudio Trimarco, en donde el abogado acusaba el incumplimiento de los pagos.

"El día de hoy, 2 de agosto del 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto", dice el comunicado oficial que publicó el estudio de abogado en donde trabaja el Dr. Trimarco. "Alegando circunstancias falsas, y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación, desconociendo que las partes involucradas son públicas", culmina la publicación que generó un nuevo escándalo.