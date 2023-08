Dos influencers fueron a comer a lo de Germán Martitegui y se sorprendieron al ver la cuenta

El chef fue criticado en las redes sociales por los precios de sus productos. Germán Martitegui volvió a ser viral por la experiencia de dos comensales en su restaurante.

Germán Martitegui es un chef que cobró relevancia gracias a sus participaciones en reality shows como Masterchef Celebrity y Manos Arriba, Chef. Dada su notoriedad pública, además de tener mayor caudal de comensales en sus tiendas, el experto en gastronomía se enfrentó a una mayor cantidad de críticas. De esa manera, un dúo de tiktokers recientemente fueron duras con un restaurante del cocinero al expresar su descontento en las redes sociales.

La tiktokers Chofa y Toia Kastner acudieron a Marti Barra, el local que Martitegui tiene en el barrio porteño de Recoleta, y a pesar de que disfrutaron mucho del sabor del brunch que pidieron cuando llegó la cuenta se quedaron espasmódicas. Más allá de esta realidad, el propio Germán apareció en el video y se pudo notar buena onda entre él y las influencers.

Según citó el portal de A24, las influencers se habrían espantado con la cuenta, que indicaba un total de 26 mil pesos, por lo que cada una debió abonar 13 mil. Asimismo, las celebridades de redes aprobaron cada uno de los platos que comieron y aseguraron que el ambiente del lugar era muy apropiado para ir a comer.

Germán Martitegui, sobre cómo lo influyó Masterchef

"Si yo no hubiera hecho MasterChef Junior no sería padre hoy. En el primer MasterChef Junior pedí tener una psicopedagoga al lado mío todo el tiempo. Tenía miedo de hacer algo mal con un chico. A mí me decías, ¿querés sostenerlo al bebé? Yo sentía que me perseguían con el bebé (risas)", expresó Germán en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "Con los chicos el programa va por el lado positivo. Yo nunca ni conmigo mismo voy por el lado positivo, entonces, ¿cómo hago para hablar positivamente, criticar positivamente? Aprender eso fue muy bueno para mí también. Después dije, yo puedo ser padre. Disfruté mucho del trato con los chicos y apareció la necesidad de ser papá, sí".

El chef también habló sobre su paternidad y el día a día como padre de dos niños. "El año pasado estuve bastante activo en el chat de mamis. Fui a la kermesse del colegio, hice un montón de cosas. Este año, como estoy grabando tantas horas y los cumpleaños son a las cuatro de la tarde, no puedo ir a ninguno. Pero contesto lo que puedo en el chat. Ahora hay una kermesse el fin de semana", pronunció el jurado.