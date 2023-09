Dos figuras de América se pelearon y se dijeron de todo al aire: "Horrible"

Dos figuras de América TV se trenzaron en una discusión que terminó con gritos, retos y reproches al aire.

En América TV se vivió un momento de máxima tensión cuando Laura Ubfal y Karina Iavícoli se trenzaron en una fuertísima pelea que escaló a los gritos, retos y reproches al aire. El video de la pelea que paralizó a Florencia de la V y el resto de los panelistas de Intrusos.

Todo empezó cuando los panelistas analizaron la personalidad de algunos participantes del Bailando y las opiniones se posaron en Nelly Camjalli, la abuela de 82 años que se sumó a la competencia de baile y causó furor en las redes sociales por insultar a Marcelo Tinelli y a parte del jurado. En ese marco, Laura Ubfal quiso trazar un perfil de la mujer y comentó: “No la defiendo para nada. No está guionada. No la estoy justificando, digo que si no le da un material a Marcelo…”..

“Vos decís que la conocés y le echas la culpa a la producción”, la contradijo Karina Iavícoli, con una opinión contraria a la histórica panelista que se lució en 2022 como analista de Gran Hermano (Telefe). Ofuscada por la reacción de su compañera, Ubfal elevó el tono de voz y retó a Iavícoli: “Sí, te explico…¡Me dejás hablar!”.

En el mismo tono, Laura siguió con su punto de vista y no se privó de lanzar un filoso dardo contra Karina: "Si yo te traigo a vos y nadie te conoce, ni sé qué hiciste y a lo mejor nos caés horrible. Tinelli la conoció en Luzu, porque la nieta la llevó a un concurso de abuelas. La gracia que tiene es insultar”.

El fulminante comentario de Laura Ubfal contra los coachs del Bailando

Marcelo Tinelli afronta sus primeras semanas como conductor de la nueva edición del Bailando 2023 y no todos en América TV están felices con lo que pasa dentro del programa. Laura Ubfal, una de las voces más requeridas en los magazines del canal, disparó una opinión atronadora sobre el desempeño del jurado en el certamen y enmudeció a sus compañeros de El Debate del Bailando.

En la última emisión del programa que refrita la semana de la competencia y analiza lo mejor y peor de cada pareja, la periodista de espectáculos soltó una tajante opinión sobre los jurados y la forma de evaluar a los famosos. “Quiero decir una cosa con relación a los trucos, con amor a los coaches", advirtió Ubfal antes de su crítica lapidaria a la palabra de Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino, el cuarteto elegido por Tinelli para puntuar a las parejas.

"El tema es así: si en vez de pensar tanto en trucos, para gente que recién empezó, pensaran un hecho artístico, como hizo Barbie Majule, creo que los jurados valorarían más eso y una puesta artística, que con los trucos ¡Se matan haciéndoles hacer trucos muy difíciles a gente que no lo sabe!”, sentenció la periodista que también forma parte del staff de panelistas de Intrusos.

Muy picante, agregó: “También es lo que dijo Pampita ‘con un buen truco al final, basta’ ¿Por qué ponen en riesgo a la gente? Yo no lo entiendo. Por ejemplo, si hay una persona que es graciosa, es Lali González ¿Por qué no le hicieron una coreo que responda a ella? Con humor y con gracias ¡Pero la pusieron a hacer una seductora!”.