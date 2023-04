Donato de Santis estalló con las críticas a los precios de su restaurante: "Vayan a ver la basura"

Donato de Santis fue criticado en Twitter por los altos precios de su restaurante. El prestigioso cocinero y jurado de MasterChef se metió en la polémica y contestó con dureza.

Donato de Santis es una de los pilares de MasterChef, pero el prestigioso cocinero demuestra sus habilidades gastronómicas lejos de las cocinas de la televisión. El "Tano" hace un tiempo abrió Pizza Paradiso, una tienda de pizzas italianas, con gran reputación, pero también con elevados precios.

Por ejemplo, una porción individual tiene un valor de $1.400, mientras que una Reginella de molde vale $3.690, la Imbatible cuesta $4.250 y, La Tana, $4.090. Esas cifras generaron espanto en los usuarios de Twitter y no dudaron en criticarlo con dureza.

Lejos de escaparle a la polémica, el chef reconoció que los precios de su negocios son elevados, pero les dio una terminante advertencias a aquellas personas que duden de la calidad e sus ingredientes: "Vayan a ver la basura".

"Ofrecemos altísima calidad en nuestros locales. Los invito a los comensales a que vayan a ver el cajón de la basura y se fijen en los envases", dijo desafiante, entrevistado por Clarín. "El aceite de oliva es aceite de oliva, los tomates son italianos, la mozzarella es de buena calidad. Pongo las manos en el fuego: caro no es, costoso, sí. Salir a comer es una opción, y tratamos que sea la mejor",

“Estamos en un momento mundial en el que es difícil controlar la expansión de los precios, pero me siento muy tranquilo de que ofrecemos un producto de altísima calidad”, cerró.

¿Quién se fue de MasterChef?

Tras la primera semana de competición oficial en MasterChef 2023, el pasado domingo se llevó a cabo la primera gala de eliminación. Los peores ocho participantes de la semana tuvieron que preparar pastas rellenas con una salsa libre, pero el plato de uno de los cocineros amateur no cumplió con las expectativas del jurado y debió abandonar el programa.

La definición se dio entre Daniela, Agustín, Juan Ignacio, Estefanía, Juan Francisco, Delfina, Micaela y Emilio. Este último optó por hacer unos sorrentinos de seso con cebolla caramelizada para homenajear a su abuela Quiquita. “Mi abuela cocinaba muy mal, pero le ponía un amor bárbaro a lo que hacía", contó.

Sin embargo, la complejidad del plato hizo que el tiempo le juegue en contra al abogado, lo que fue señalado por el jurado. “Están los bordes blancos. Y el poco relleno, mezclado con la cebolla caramelizada, no lo potencia, lo apaga. Fuiste osado, y cuando uno es osado, a veces sale bien o sale mal. A mí plato no me convence”, le marcó Betular.

De esta manera, Emilio terminó compareciendo ante el jurado en la instancia final junto al bañero Juan Francisco Moro y a la diseñadora Mocaela Bosio, y fue Donato el encargado de anunciar su eliminación. "Siento mucha tristeza, pero también una alegría de haber estado en este lugar", expresó el participante ante las cámaras.

Luego, Donato le valoró su intento: "Emilio, hoy nos contaste una historia hermosa que es un poco lo que nos afecta a todos en nuestro pasado". Por su parte, Betular valoró el esfuerzo durante su estadía en el programa: "Fue muy lindo verte cocinar. Te arriesgaste en una gala de eliminación y eso no lo hace cualquiera. Fue un placer conocerte, tenerte y seguí cocinando para tus amigos y familia que lo haces bien". Finalmente, Martitegui se sumó a los elogios y también lo despidió con sentidas palabras: "Me parece que sos un ejemplo a seguir, hay que darlo todo siempre. Fue corto el tiempo, pero te vamos a recordar".