Dominique Metzger comprometió a El Trece con un secreto a voces: "Laburar"

La nueva conductora de Telenoche junto a Nelson Castro habló a fondo sobre la crisis de El Trece.

Dominique Metzger expresó lo que piensa con respecto a la crisis que atraviesa El Trece, dado que los bajos números con el rating hizo mover fichas en la grilla de programación. La nueva conductora de Telenoche se refirió a este tema en una entrevista brindada recientemente.

"Es un sueño colectivo familiar que estoy cumpliendo", expresó en diálogo con Por si las moscas por La Once Diez, sobre la decisión de El Trece para que sea la conductora de Telenoche junto a Nelson Castro. Cabe recordar las renuncias de Diego Leuco y Luciana Geuna, quienes estaban al frente del noticiero.

En cuanto al rating del canal, detalle que puso contra las cuerdas a la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar, sostuvo: "Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche". En paralelo, la periodista de 46 sostendrá su programa diario Nuestra Tarde que se emite a las 13 horas por TN Todo Noticias.

"Hay una preocupación y hay un paso previo que es reconectar, volver a las esencias, que haya un equipo. Nos gusta mucho laburar en equipo, que todos tengan participación. Primero es eso y después vamos por el número", consideró sobre reivindicarse en los primeros puestos. Metzger había debutado como cronista de Telenoche y se mostró conmovida por ser la conductora del noticiero: "Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

Dominique Metzger dijo lo que todos piensan de Santo Biasatti

Dominique Metzger será la nueva conductora de Telenoche junto a Nelson Castro, en un intento desesperado de El Trece por recobrar un buen piso de televidentes que les permita volver a llevar la delantera en la batalla por el rating. Contenta por el anuncio, la periodista reveló que Santo Biasatti, exconductor del noticiero, le mandó un mensaje y develó el contenido del mismo.

Entrevistada en Por si las moscas (La Once Diez), Dominique celebró su arribo a Telenoche y declaró: “Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”.

A pesar de mostrarse preocupada y atenta a la demanda por subir el rating, Dominique se mostró optimista: “Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

“Hoy me llamó Santo Biasatti, a quien amo profundamente. Me dijo que estaba feliz. Él es una persona que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente. Me dijo que le daba mucha felicidad y que ha sido una preciosa decisión que han tenido desde el canal, y que nos auguraba lo mejor. Y que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí”, deslizó, con emoción por el mensaje del excompañero de María Laura Santillán en el envío de noticias central del Grupo Clarín.