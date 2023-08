Dolorosa muerte en Telefe: el anuncio en vivo del conductor

Una persona de Telefe murió en las últimas horas y dejó un gran vacío en el canal. De quién se trata y cómo fue el conmovedor anuncio del conductor en vivo.

En Telefe se vivieron horas de mucho dolor tras la inesperada muerte. La noticia fue comunicada en pleno vivo por uno de los conductores del canal ni bien finalizó su programa y se mostró sumamente conmovido por esta situación.

El triste fallecimiento fue anunciado al aire por Ariel Rodríguez Palacios, quien conduce a diario Ariel en su salsa por Telefe. El chef tomó la decisión de comunicarlo al final del programa, por lo tanto, tanto él como los panelistas estuvieron ocultando el dolor de lo sucedido.

"El Tano", productor del ciclo, perdió la vida en las últimas horas por razones que no fueron informadas y dejó un gran vacío en el mundo de la televisión. "Esperemos haber hecho un lindo programa, haberte acompañado. Hoy fue más difícil que lo habitual realmente. Un beso a la familia del Tano, italiano, compañero de acá que... la vida es así, se nos fue", expresó con la voz quebrada Rodríguez Palacios.

"Fue duro hacer el programa hoy, pero nuestra función es hacer que vos la pases bien. Un merecido beso a la familia y a todos sus compañeros que hoy lo extrañan. Beso a vos, Tano ¡Buen viaje!", concluyó el conductor en el cierre de Ariel en su salsa. Por su parte, Nancy Duplaá también se hizo eco de la muerte de "El Tano" y realizó un emotivo posteo en sus redes sociales. "Te voy a extrañar tanto. Sos la única persona que me compuso una canción. Gracias Tano... por ser amigo, cercano, por siempre darme un abrazo y gritarme de lejos", expresó. Juan Minujín, Joaquín Furriel, Luciano Cáceres y Esteban Lamothe, entre otros, también se sumaron al pésame.

Levantan un exitoso programa de Telefe: "No estaba feliz"

La información fue brindada por Marina Calabró en la columna de espectáculos que tiene en Lanata Sin Filtro, el ciclo de Jorge Lanata por Radio Mitre. "Fue como una suerte de prueba para ver qué pasaba", explicó la periodista sobre el éxito de Telefe que ya no está más en la grilla.

Se trata de A La Barbarossa, pero no del ciclo diario que se emite de 9.30 a 11.30 horas, sino de la edición especial que en principio iba a emitirse todos los domingos. La conducción no estaba a cargo de Georgina Barbarossa, sino de Pía Shaw y Noe Antonelli, pero el formato no terminó de convencer.

"Fue como una suerte de prueba para ver qué pasaba. Hablé con alguien del canal y me dijo: 'La verdad es que nos trajo muchos dolores de cabeza el programa. Georgina no estaba feliz y en su equipo de todos los días generó discordia por la elección de las conductoras'", dijo Calabró sobre la información que recibió desde el canal. Otro de los programas que se hizo eco de esta situación fue Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

"Al programa le han puesto A la Barbarossa Edición Especial, desde la escenografía y el título del programa de Georgina, donde ellas trabajan como panelistas, pero el programa es de Georgina", explicaron sobre las internas. Y sumaron la tensión que hay detrás de cámara entre la conductora y su panel: "Georgina habría dicho 'me hice cargo de La Peña, chicos, estoy todas las mañanas..., ¿y nadie es capaz de avisarme que van a poner una edición especial con mi nombre y mis compañeras, con mi nombre?' Hay mucho lío".