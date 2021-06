Doctor Milagro hizo otro récord de rating, aplastó a Showmatch y se acerca a MasterChef

La novela turca no para de subir en el encendido, destroza al programa de Marcelo Tinelli y quiere el liderazgo que hoy le pertenece aún al reality de cocina de Telefe.

Para sorpresa de muchos, en este 2021 Doctor Milagro arrasa en el rating en la televisión abierta en la Argentina y, ya consolidado en el segundo puesto, ahora va por más. Cada vez le saca una mayor diferencia a La Academia de Showmatch y no solamente ello, sino que intenta quedarse con el liderazgo que todavía le pertenece a MasterChef Celebrity 2, por la misma pantalla de Telefe.

De hecho, durante este miércoles por la noche, la novela turca volvió a demostrar su poderío de acuerdo con los portales especializados al respecto: acumuló 20 puntos de promedio contra los 24 del ciclo conducido por Santiago del Moro. Además, el tercer lugar fue para Telefe Noticias con 11.3 y recién en el cuarto escalón apareció el producto liderado por Marcelo Tinelli (El Trece), con 10.6.

Más atrás aparecieron Fuerza de mujer (Telefe) con los mismos 10.6 y Pasapalabra (Telefe) con 9.3, según Kantar Ibope Media.

El furor por Doctor Milagro en el rating: le ganó a la Selección Argentina

El éxito del envío extranjero es tal que hasta superó en el encendido al Seleccionado Nacional de Lionel Messi y Lionel Scaloni, que enfrentó a Chile de local y a Colombia como visitante por las Eliminatorias sudamericanas de fútbol camino al Mundial de Qatar de 2022.

En cuanto al promedio, la "Albiceleste" llegó a las 14 unidades entre sus dos encuentros, mientras que el médico turco alcanzó los 15 en ambas emisiones.

De qué se trata Doctor Milagro, la gran sorpresa de 2021 en el rating

Según indica la grilla del propio Telefe, una unidad quirúrgica verá alterada su normalidad cuando el joven Ali Vefa se sume al equipo. Él presenta un trastorno del espectro autista y sufre el Síndrome del Sabio (o Savant), algo que en un principio le dificultará la comunicación con sus compañeros y con los pacientes.

Abandonado desde niño por su padre, el protagonista apela a la resiliencia e igualmente logra convertirse en médico e inicia sus tareas en el hospital pese a la resistencia inicial. Sin embargo, las relaciones interpersonales y profesionales se verán afectadas por el autismo (afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con las otras), algo que deberá resolver con el correr del tiempo.

Qué es el Síndrome del Sabio

Se trata de un estado patológico según el cual algunos individuos con desórdenes mentales más discapacidades físicas y motrices poseen una sorprendente habilidad de todo tipo, muy por encima del promedio, para sobreponerse a ello y ser incluso más productivos que aquellos que no lo sufren.

Aproximadamente una de cada diez personas con autismo cuentan con habilidades Savant .No obstante, ello no tiene que ver solamente con el autismo, ya que una de cada 1400 en el mundo que no lo padecen sí cuentan igualmente con el Síndrome del Sabio.