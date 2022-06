Diego Torres se vuelca a una pasión desconocida tras recuperarse de un accidente

El músico contó el motivo de su felicidad en una de sus historias de Instagram. Diego Torres volvió al ruedo con uno de sus deportes favoritos.

Diego Torres compartió su felicidad en las redes sociales por un logro que conquistó tras semanas de preparación. El intérprete de Color Esperanza dio a conocer qué actividad pudo volver a realizar tras tener un accidente en bicicleta y atravesar el Covid-19.

"Después de seis semanas de mi accidente en bicicleta chocando con un auto donde me fracturé una costilla y de pasar el COVID hoy volví a correr", escribió el tío de Ángela Torres en una de sus historias de Instagram en la que compartió una imagen desde su recorrido matinal. "Una alegría inmensa", agregó el cantante en su publicación.

Torres habló de su accidente en bicicleta en uno de sus shows y detalló: "Venía bien, yo entrenaba con mi bici, por que sí, soy artista deportista tengo que poner mi energía en algún lado sino estoy insoportable. Entonces venía con mi bici y un auto me llevó puesto y volé por el aire y mientras estaba saltando pensaba ‘los conciertos’, y caigo parado, como un gato". Y concluyó: "En el auto venía un chico con su padre, que lo miró como diciendo ‘¿este es el boludo que canta?’, tuve una costilla mal, después llegué a acá y me agarré el maldito virus, pero finalmente estamos acá".

Diego Torres sobre cómo atravesó el proceso de cuarentena

"Pasé por todos los estados. Al principio fue “está bueno”, paro un poco, me quedo en casa. Y después pasaron los meses, la cosa se fue complicando, con pérdidas de afectos, de seres queridos, de trabajo y decís ¿y esto cuándo termina? Y cepas y cepas y cepas", comenzó su descargo Torres en diálogo con María Laura Santillán en una sección de Infobae y se refirió a cómo vivió la ausencia de conciertos en ese lapso de tiempo.

"Uno hace los discos para cantar en vivo y encontrarse con la gente, todo suspendido. Hubo momentos de tristeza, de depresión, de decir '¿qué hago? ¿Me pongo un bar? ¿Me pongo un restaurante?'", soltó el músico. Y cerró: "Algo tengo que hacer, mi vida siempre fue trabajar, moverme de un lado para el otro, en el estudio grabando, o de gira, o participando en algo como actor yendo y viniendo, entrenando. El deporte me ayudó mucho en ese momento, salir a correr, bicicleta, nadar. Me levantaba perdido a la mañana y a correr y nadar. A mí el deporte me cambia el estado de ánimo".