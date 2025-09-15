Diego Poggi compartió una triste y lúgubre noticia.

Diego Poggi emocionó a muchos con su reciente posteo en Instagram: ni más ni menos que una sentida carta a la memoria de su abuela, Mary, que falleció a mediados de agosto. "Ay, abue. Todavía no lo puedo creer. Hace un mes que nos dejaste. Primero quiero agradecerle al universo por haberme dejado disfrutarte toda mi vida. Es un privilegio tener abuelos de grande, lo sé", mencionó primeramente el conductor que trabaja actualmente en Telefé.

El emotivo posteo de Diego Poggi en Instagram

Diego Poggi junto a Mary, su abuela recientemente fallecida

"Me cuidaste, me educaste, me apoyaste, y muchas de las cosas que logré fueron gracias a lo que aprendí de vos: tus ganas de salir adelante, de vivir a pesar de todo, de resolver primero y después ver qué onda. No puedo creer que no vamos a hablar más por teléfono, que no voy a comer tus tortillas (que a mamá también le salen muy bien), que no vamos a pasar por un McDonald’s a escondidas porque te tenías que cuidar, que no voy a verte alegrarte con cada uno de mis trabajos porque lo volvías loco a San Cayetano", continuó.

"Incluso mi tía te enseñó a usar la compu para que pudieras verme en los streams y en la radio. Siempre estabas ahí. No importaba el horario, siempre me bancaste, y yo sentía que te acompañaba. Sé que estás con el abuelo Manolo, que tanto amás, con tus papás y tus hermanos en el cielo, y que nos vas a cuidar a todos. Vamos a estar bien, pero te vamos a extrañar un montón", prosiguió.

"Todavía no puedo abrir el baúl del auto porque ahí quedó la campera acolchonada que usaste los últimos días… y sé que si la veo me voy a romper todo. Las Navidades, porque justo naciste un 25 de diciembre, no van a ser iguales. Pero nos vamos a encargar de honrarte y celebrarte. Cuidanos y esperame Abue. Te voy a amar siempre", concluyó emotivamente el trabajador de prensa.