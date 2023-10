Diego Leuco expuso lo que Sofía Martínez no quiere escuchar: "A todo el mundo"

Diego Leuco lanzó un comentario sobre su separación con Sofía Martínez que causó sensación en la farándula.

Diego Leuco es un reconocido periodista que abandonó el mundo de la política para abocarse al entretenimiento con el ciclo Antes Que Nadie por Luzu TV. En las últimas horas confirmó la separación con Sofía Martínez, hecho que fue inesperado para el rubro del espectáculo y es por eso que el conductor rompió el silencio a través de una serie de comentarios que lo pusieron en el ojo de la tormenta.

El móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, interceptó a Diego Leuco para hablar de su vida amorosa tras la crisis con Sofía Martínez. "A veces a pesar del amor y todo hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos en mi cumple, pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo", sostuvo.

La separación despertó muchas especulaciones en los seguidores de los periodistas. ya que aseguraban que Leuco no estaba cómodo con el avance de los proyectos laborales de Sofía, quien pegó un salto considerable desde su cobertura en el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el exconductor de Telenoche se encargó de revelar la verdad detrás de la crisis.

"Entiendo que mucha gente está atenta, surge la pregunta y ¿qué te voy a mentir? Nosotros somos transparentes, es como dijo ella, le estamos encontrando la vuelta y es eso, nada que no le pase a todo el mundo", expresó dando tranquilidad. Sin embargo, la que mostró más seria fue Sofía Martínez, a quien también entrevistaron en LAM. "Cada pareja tiene momentos y estamos transitando uno más. Cada pareja es un mundo y lo va viviendo como puede", manifestó un poco más contundente que su ahora expareja.

Diego Leuco contó lo impensado sobre Jésica Cirio y Telefe: "La vi"

En diálogo con el móvil de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV, Diego Leuco habló de uno de los temas que sacude a la televisión. Se trata de los fuertes rumores de salida de Jésica Cirio, la co-conductora de La Peña de Morfi, de acuerdo a la información brindada, por ejemplo, por Beto Casella en Bendita TV.

"No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí", expresó. Sobre su participación fugaz como conductor del ciclo dominical en reemplazo de Georgina Barbarossa -quien a su vez reemplazó a Jey Mammón- sostuvo: "Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo, fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo".

Al mismo tiempo, Leuco contó que no va a estar al frente de La Peña de Morfi el domingo 8 de octubre porque tenía un viaje programado con sus compañeros de Luzu TV. En última instancia, sobre el tema Jésica Cirio, cerró la entrevista de manera contundente: "Es el programa de Jésica hace mil años. No quise hablar del tema con nadie, no me parecía ni divertido ni estaba con ganas de saber cosas".