Diego Iglesias vuelve a C5N para la programación de 2021

Diego Iglesias conducirá la segunda mañana de C5N.

Los fuertes cambios de programación para 2021 que adelantó LN+ -la incorporación de Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco y Jonatan Viale- obligaron a que C5N reestructure su grilla en lo que, sin dudas, será una guerra por el rating. En este período de cambios, se confirmó que Diego Iglesias volverá a la señal de noticias para conducir la segunda mañana junto a Luli Trujillo.

"#Medios Confirmado vuelven a ser dupla @lulitru y @iglesiasdiego. En 2021 conducirán la segunda mañana de @C5N", tuiteó el periodista especializado en medios Pablo Montagna. Y agregó: "Para tener en cuenta. Aún no se sabe qué pasará con #SobredosisDeTV en 2021. Puede no seguir o también @LRubinska no continuar en la conducción. Veremos".

La información de Montagna se complementa con la reciente decisión de Robertito Funes de dar un paso al costado y dejar la conducción de "Sobredosis de TV". "Es mi último programa. Yo he decidido no seguir por cuestiones personales y porque para mí hay ciclos que se cumplen y cuando se cumplen, se cumplen. El coronavirus y todo lo que hemos pasado este año me hizo ver y sentir que yo ya cumplí mi etapa en este programa, por lo menos. Nunca me dijeron ‘no digas esto’ o ‘decí lo otro’, yo soy absolutamente libre de decir todo lo que pienso", especificó el conductor al aire, el sábado pasado.

"Pensando distinto muchas veces se me ha respetado. Agradezco a la gente, que ha pesar de que me ha dicho de todo, cosas buenas y cosas malas, todo se ha recibido con esta cara. Para mí fueron cuatro años divinos estando aquí, se tornaron en la última etapa algo complicados por situaciones personales de poca comodidad conmigo", cerró el periodista, que estuvo al frente del flamante ciclo de archivo semanal por la pantalla de C5N.