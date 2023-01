Diego Brancatelli fue internado y contó su calvario de salud: "Tengo miedo"

El periodista contó cómo atraviesa su diagnóstico y confesó que quiere evitar a toda costa el someterse a una intervención quirúrgica.

Tras haber sido internado luego de su regreso de Qatar, Diego Brancatelli reapareció en las redes sociales y contó más detalles del calvario de salud que atraviesa. A través de sus historias de Instgram, el periodista respondió algunas preguntas y adelantó cómo sigue el tratamiento.

Según dio a conocer, Brancatelli sufre de una hernia de disco por la que tuvo que internarse. Luego de varios días ausente de la redes, el periodista volvió a sus historias de Instagram para contestar algunas preguntas y contar cómo continúa su salud. "Viajé sin dolor y al regreso, empecé con toda esta pesadilla", confesó sobre el comienzo de su malestar luego de volver de Qatar.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, el comunicador de Radio AM 750, hizo una cronología sobre su situación y confesó que "tiene mucho miedo". "Siguió el dolor, vine a la Trinidad y me hicieron lo que corresponde: resonancia, rayos X, inyección y kinesio. Me fui al Hospital Penna e hice la primera sesión de Kinesio con un doctor que es crack y parecía que mejoraba...", relató y aseguró que su alivio duró menos de lo que esperaba.

"El domingo a la noche algo pasó que me empezó a doler hasta ver las estrellas. Llamé a servicio médico, me inyectaron y nada. Por eso acá estoy: internado", contó. Luego, confesó que la situación se tornó insoportable: "Llegué llorando de dolor, literal que no podía parar de llorar. Me trataron de mil pero lo único que me calmaba el dolor era la morfina. Pedí varios rescates y quedé bajo control".

Hasta el momento, los médicos no encontraron una solución al problema que logre convencer a Brancatelli, motivo por el que continúa internado y con observación constante. "Tenemos que ver una medicación que me permita vivir sin dolor, otra opción es el bloqueo o sino, la operación. Veremos porque no quiero llegar a operarme, también tengo miedo", sentenció.

Brancatelli le dijo al Pelado de Crónica lo que todos piensan de él: "Vas bien"

Diego Brancatelli cruzó a Esteban Trebucq, más conocido como "El Pelado de Crónica", y le dijo lo que toda la gente piensa de él. Tras su adiós al canal de las placas rojas y su posterior llegada a A24, el conductor recibió un irónico halago por parte del expanelista de Intratables.

"El lunes 2 de enero arranco un nuevo desafío profesional; acaso uno de los más importantes de mi carrera. Me mudo a la pantalla de @A24COM para hacer “La Cruel Verdad”. Será de 21 a 24. Y luego (desde febrero), de 21 a 23. El que quiera, allí estaré", comunicó Esteban Trebucq. Rápidamente, Diego Brancatelli respondió esta publicación con un pensamiento colectivo.

Ironizando con su paso hacia los medios hegemónicos que responden a los intereses de derecha, Brancatelli le dijo a Trebucq: "Dale. ¡Un esfuerzo más y llegás a LN+! Vas bien". Esto generó el enojo del "Pelado de Crónica", quien también cruzó a su colega con cierto sarcasmo.

"Jamás te vi, Diego. No entiendo el mensaje. Supongo que te debes manejar así, porque quizás carezcas de argumentos. O porque nunca pudiste conducir, por lo que escuché. Capaz es envidia. Lo que sea, todos los canales son importantes; y fuentes de laburo para periodistas. Y para vos también", fueron las palabras de Esteban Trebucq hacia Diego Brancatelli en un cruce realmente picante.