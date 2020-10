El fiscal federal Carlos Stornelli buscó evitar a la prensa luego de promover una investigación penal sobre la Defensora del Público Miriam Lewin por la creación del observatorio Nodio, contra la desinformación y la violencia simbólica dentro de los grandes medios de comunicación.

El móvil de C5N se acercó e intentó dialogar con el fiscal macrista vinculado al espionaje ilegal durante el gobierno anterior, pero éste se negó. "Ahora no tengo tiempo", le dijo al periodista Nicolás Munafó y salió rápidamente en su auto a alta velocidad. Evidentemente, sin mirar hacia los costados, cruzó con el semáforo en rojo y casi choca en una de las esquinas de Recoleta.

"Salió rápidamente, obviamente sabía que estábamos aquí e intentó evitarnos", dijo el movilero. Mientras que la periodista disparó desde el estudio: "Bueno, está acostumbrado a no cumplir con las normas, ¿no? No se presenta a declarar, cruza el semáforo en rojo...". Y su compañero completó: "Que no quiera responder, no implica que el señor pase en rojo, es una locura".

Mirá el momento:

Según contó el periodista Munafó, antes de salir a alta velocidad, dialogó con la prensa y dejó en claro que no podía hablar. Luego subió a su departamento, el auto blanco ingresó a la cochera para esperarlo y se retiró del domicilio de manera peligrosa. De todas formas, más allá de la acción, desde el medio aclararon que no manejaba el fiscal.

Recordemos que Stornelli le pidió a la jueza María Capuchetti que dicte una medida cautelar para prohibirle a la funcionaria la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿La razón? Estas actividades podrían provocar efectos "dañinos" sobre el derecho a la libertad de expresión y de prensa.