Desoladora confesión de la supuesta hija de Ricky Maravilla: "Me trataba como una fan"

Guadalupe Oliva, quien proclamó ser hija del cantante Ricky Maravilla, rompió el silencio y exigió el derecho a poder conocer su identidad.

Guadalupe Oliva, quien dice ser la hija de Ricky Maravilla, enfrentó la implacable medida judicial que puso su supuesto padre y rompió el silencio para contar su historia. "A Ricky solo le pido conocer mi identidad", proclamó la joven en un pedido al artista popular.

Invitada al magazine A la tarde (América TV) junto a su abogada, Analía Raña Sá, Guadalupe contó su historia y expuso Ricky Maravilla por no querer someterse a una prueba de ADN filiatorio: "Para los de afuera, Ricky me trataba como a una fan. Para adentro, Ricky me trataba como una hija". Además de precisar que se ve parecida al artista, la joven pidió ayuda para poder conocer su identidad.

En este aspecto, su abogada replicó: "En breve Ricky recibirá la notificación para el ADN". Llevando el debate a la mesa de panelistas de Karina Mazzocco, Cecilia "Caramelito" Carrizo opinó, contundente: "Si bien va a poner un bozal legal, que no se hable no quiere decir que no exista (...) Si en determinado momento esto puede avanzar y se hace el ADN y la filiación existe, hay que darle oportunidad a la evolución". A contramano, la conductora del ciclo sentenció: "Me encanta el romanticismo de que vea la luz este hombre, pero esto es una toma de posición importante".

La historia de Guadalupe Oliva, la supuesta hija de Ricky Maravilla

Días atrás, Débora D'amato procedió a contar la historia de la joven que dice ser hija de Ricky Maravilla: "La mamá de Guadalupe se conoce con Ricky Maravilla ya siendo famoso, tienen una historia de amor y fruto de esa relación nace Guadalupe. Pasaron 32 años de ese vínculo, pero en el medio Guadalupe vio en reiteradas oportunidades a Ricky porque él iba a verla. Seguía teniendo un vínculo con la mamá de Guadalupe. Desde muy chiquitita, su mamá le contó que su papá era el cantante popular".

"Pasó el tiempo y como Ricky Maravilla estaba casado, no avanzaba la posibilidad de hacerse cargo del fruto de la relación extramatrimonial", profundizó la periodista. Interrumpida por Mazzocco -para preguntar si el cantante las ayudaba económicamente- D'amato arrojó: "Según tengo entendido no (...) Cuando Guadalupe le reclamó a Ricky hacerse cargo, el vínculo se tornó más frío".