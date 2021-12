Desconsolado llanto de Sergio Lapegüe por la partida de su hija: "Se fue"

¡Desesperado relato! Sergio Lapegüe protagonizó un video en el que se mostró muy conmovido y relató cuál es el drama personal que transita. Qué le pasó al conductor de TN.

Son horas sumamente dramáticas para Sergio Lapegüe. El conductor de TN compartió un video en el que estalló en llanto tras una noticia que lo golpeó muy fuerte: su hija mayor abandonó su casa y el periodista no pudo contener las lágrimas. De hecho, realizó un fuerte descargo: "Me cuesta".

La cara de tristeza de Lapegüe describe la escena a la perfección. A través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a Micaela saliendo de su casa con unas valijas y al conductor desconsolado. "Nos vemos en Navidad, que es en dos días", le dice la joven a su padre. Y este reaccionó tapándose la cara. "¿Te hago un asado? ¿Te hago un pollito al disco? ¿Qué te hago?", le pregunta. "Hacé pizza", le respondió.

En aquella publicación, Lapegüe le dedicó unas emotivas palabras a su hija: "Mica Lapegüe se fue nomás a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, dejala crecer, etc. Pero a mí me cuesta. Espero que me entiendan. Es difícil soltar". Asimismo, indicó que le será difícil asimilar este cambio: "Y eso que ya estoy empezando a desprenderme de lo que pensaba que era imposible. Es un aprendizaje. Es complejo".

Sergio Lapegüe transita un duro momento personal.

Pese a la tristeza, el conductor dejó en claro que lo más importante es que su hija esté bien: "La verdad, la veo feliz. Y si ella es feliz yo también. A pesar de que la extrañe. Nosotros somos la familia del 'siempre juntos… y ahora viene la etapa del 'nido vacío'. Es parte de un camino que hay que transitar".

Finalmente, y en comparación con lo que le ocurre a nivel personal, Sergio relató que su pareja transita mucho mejor la situación: "Siento que Bochi esta más preparada para esta etapa, yo tengo que crecer".

El Trece sufre los cambios de planes de Sergio Lapegüe

Según informaron en Intrusos (América TV), y tras varias semanas de especulación, Sergio Lapegüe continuará en TN al mando de Tempraneros junto con Roxana "Roxi" Vázquez, aunque se alejará de Notitrece, el noticiero comanda de lunes a viernes a las 13 con su colega Federico Seeber.

"Para ustedes, ¿en cuál (programa) le conviene quedarse?", le preguntó Rodrigo Lussich a sus compañeros. Si bien la opinión estuvo dividida en el estudio del canal, la idea que triunfó en este sentido fue la que aportó Virginia Gallardo, que opinó: "Para mí, le conviene quedarse en el noticiero de El Trece porque en el que está con ´Roxy´ está muy bien...".

Finalmente, y luego de algunos minutos de debate, el periodista uruguayo lanzó toda la información y completó: "Al final se decidió por irse de otro programa, ahora de El Trece, así que va a seguir en TN por el momento".