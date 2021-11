Desconcierto y tristeza en Bake Off por la eliminación de Paula

Bake Off sorprendió a sus fanáticos tras haber eliminado a Paula de la competencia.

Bake Off Argentina despidió este domingo a Paula, de 29 años y oriunda de Villa Luro. Esta noticia fue especialmente difícil de digerir para muchos fanáticos del reality de pastelería amateur, no solo porque fue una de las más queridas del certamen, sino por toda la historia de vida que trajo consigo. En las redes, muchos internautas se preguntaron por qué la eliminaron a ella y no a Gisela, la otra participante nominada, que tuvo más errores que Paula durante la semana.

La semana pasada, Paula contó por primera vez, tanto frente al jurado y sus compañeros como al público, que tiene un tumor benigno en el cerebro. Aunque no corre peligro su vida, explicó que le produce mucho cansancio, dolores de cabeza y demás síntomas que afectaron su desempeño en Bake Off. Sin embargo, lo dio todo hasta hoy, su último día en la carpa.

“Yo sabía que por ahí esta era mi semana, pero estoy feliz, orgullosa y contenta de mí misma. Siento felicidad, siento que cumplí. Vine enojada conmigo, con mi cuerpo, pensé que no iba a poder y pude y me quedo con todos esos momentos en los que pensé que no podía”, expresó al ser eliminada. “Pude mucho. Me siento una ganadora, todos los programas fueron una masterclass. Ahora salgo y soy otra Paula y me llevo un montón de personas súper lindas”.

“Nosotros te veíamos cansada y con dolor de cabeza y pensábamos que no tenías ganas de estar acá, hasta que nos enteramos de lo que te pasaba”, le dijo Damián Betular. “Tenés mucha fortaleza y me alegro muchísimo que hayas pasado por la carpa”, agregó Pamela Villar, mientras que Dolli Irigoyen le destacó: “Descubrimos a una persona sensible, grandiosa, con experiencias de vida muy duras, pero que acá mostraste tu garra y fortaleza. Te vamos a extrañar muchísimo”.

El desafío de este domingo en Bake Off

El desafío del día en Bake Off fue hacer una torta encastrada, es decir, dividida en dos pisos que lograran engancharse entre sí, como si fuese un tetris. Además, sí o sí debía tener dos masas distintas, dos rellenos distintos y por lo menos una cobertura, pero lo más importante es que el foco tenía que estar en la belleza y prolijidad.

“Es una torta muy estética, que tiene que ser bella”, les explicó Pamela Villar. “Una torta así requiere sobre todo inteligencia. Aunque pueden utilizar un sostén, recuerden que no hace magia”, agregó Dolli Irigiyen y Damián Betular cerró diciendo: “Esta torta tiene que estar para llevarla a un museo”.

“Están muy ricos, hay un muy buen encastre y el bizcocho está muy bien, no está apelmazado ni húmedo. Es un verdadero bizcocho de chocolate”, le dijo el jurado a Hernán. A Paula, que hizo una torta inspirada en los años 80, le dijeron que el diseño estaba muy bien logrado, así como el relleno, pero que le faltaba más prolijidad.

La torta de Emiliano recibió muchos halagos en cuanto al sabor de los bizcochos y del relleno, pero le marcaron que el diseño y la prolijidad estaban muy flojos, mientras que a Facundo le destacaron la prolijidad y el sabor en igual medida. Por su parte, el jurado le dijo a Gisela que su torta estaba correcta pero que podría haber hecho algunas modificaciones en el bizcocho y el encastre. De igual manera, a Carlos le celebraron el encastre, a Kalia los sabores y la estética y a Ximena le dijeron que los bizcochos estaban algo secos y que el diseño no estaba del todo bien pensado.

Hernán, Kalia y Facundo fueron destacados como los mejores pasteleros del día en Bake Off y Hernán se llevó el delantal, mientras que Emiliano, Gisela, Ximena, Paula y Carlos fueron llamados al frente como uno de los posibles para ser eliminados. Finalmente, la decisión quedó entre Paula y Gisela, hasta que Paula fue eliminada.