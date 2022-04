Deschavaron a Kate Rodríguez por sus "malas actitudes" en su paso por La Peña de Morfi

Según contaron en Mañanísima, la actitud de la bailarina la habría dejado fuera del famoso programa de Telefe.

Hace unos años atrás, Kate Rodríguez formó parte de La Peña de Morfi, el famoso programa de Telefe que hace honor a la música nacional. Sin embargo, según se reveló en las últimas horas, la bailarina se habría enfrentado a sus compañeros y a la producción en diversas ocasiones. Kate Rodríguez fue acusada de "hacerse la poderosa" y de "tener malos modos".

El pasado viernes 1 de abril, Kate Rodríguez se convirtió en la segunda eliminada de El Hotel de los Famosos luego de enfrentarse a sus compañeros en diversas ocasiones. Muchos de los participantes se quejaron de la "mala actitud" de la bailarina y el espíritu competitivo que muchas veces perjudicaba a los integrantes del equipo. Pero parece que esta no es la primera vez que su personalidad hace que la artista quede fuera de un compromiso laboral.

En la última emisión de Mañanísima (ciclo emitido por Ciudad), el panelista Pampito develó algunos detalles inéditos sobre el paso de Kate Rodríguez por La Peña de Morfi hace algunos años atrás. La bailarina formó parte del panel del programa de Telefe cuando Zaira Nara conducía el programa junto a Gerardo Rozín, pero parece que su actitud no le gusta a la producción. "En Morfi varias veces le tuvieron que aclarar que la conductora era Zaira Nara, no ella", aseguró el periodista.

"Es como brava, tiene malos modos. Y siempre se hace la poderosa en los lugares donde está", amplió la información el panelista del programa sobre el paso de Kate Rodríguez por La Peña de Morfi. Asimismo, Pampito también tuvo enfrentamientos con sus colegas de Showmatch, cuando formó parte del staff de bailarinas. "Dicen que las bailarinas de ShowMatch no la aguantaban, decían que era malísima", contó el periodista y su compañera, Estefi Berardi, contó que "en el bar estaban todas juntas, y ella sola en un costado al igual que sucedía en El Hotel de los Famosos".

Kate Rodríguez fuera de El Hotel de los Famosos: qué dijeron sus compañeros

Durante las dos semanas en las que Kate Rodríguez formó parte de El Hotel de los Famosos, logró generar un vínculo bastante conflictivo con sus compañeros. La forma de competir de la bailarina no encajaba con los ideales de sus compañeros y terminaron por sentenciarla a la eliminación del día viernes.

"Ella fue la conflictiva. No fue el resto. Todos la votaron, dos veces seguidas. Quedó nominada por el voto popular de los compañeros", comentó Pampito sobre la decisión que tomaron los participantes de El Hotel de los Famosos sobre la participación de Kate. "Es una mina que no saludaba, hacía todo de mala gana, siempre estaba con cara de pocos amigos, cuando se levantaba no hablaba", concluyó el panelista.