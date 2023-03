Denunciaron a Julieta Poggio por discriminación a Thiago de GH: "Blanquito"

La bailarina soltó un comentario sobre la estética de Thiago Medina y la juzgaron en las redes sociales. Julieta Poggio vio una imagen de su excompañero y soltó un polémico comentario al respecto.

Julieta Poggio habló sobre la imagen de Thiago Medina , su excompañero en Gran Hermano, y despertó algunas críticas en las redes sociales debido a un supuesto dicho discriminatorio. La bailarina de 21 años fue directa en su apreciación sobre los cambios físicos del joven de 19 años en el tiempo que lleva fuera de la casa de Telefe.

Los participantes de Gran Hermano tenían un panel con fotos de sus excompañeros en frente cuando Poggio soltó su polémico comentario: "Miren Thiago la cara, mucho más flaquito, ¿no?". A pesar de que en el video se puede escuchar que la joven dice "flaquito", algunos usuarios de redes entendieron "blanquito" y mataron a Poggio porque pensaron que se trató de un dicho racista.

"Ella se hace la rubia me veda", "QUÉ jajsjsjjsjsjsjs no bueno, se va a la mierda", "Hablo la más blanca", "Jajajaj ke, es un montón" y "obvio todos estaban más blancos antes d entrar a la casa y tirarse 10 horas diarias al sol" fueron algunas de las declaraciones que dieron los seguidores de Gran Hermano como respuesta a quien compartió el video donde se ve a Poggio hacer ese comentario.

Las opiniones encontradas en alusión al video de Julieta Poggio

Si bien la joven recibió críticas por parte de algunos usuarios, muchos la defendieron y aseguraron que había dicho "flaquito" y no "blanquito". Al mismo tiempo, por supuesto no faltaron los memes como respuesta a ese recorte de Gran Hermano que tuvo más de 2 mil me gusta.