Denuncian que Telefe borró un video de Gran Hermano para proteger a un participante

Salió a la luz un clip de Gran Hermano que Telefe no mostró en pantalla para cubrir a un participante.

Telefe censuró parte de una pelea entre Marcos y Agustín en Gran Hermano para cubrir a Walter "Alfa". Esta no ese la primera vez que la producción hace un recorte de lo sucedido dentro de la casa y cada vez más televidentes lo advierten.

Cada vez que ocurre algo importante, Telefe corta la transmisión. A veces lo hacen para mostrarlo más adelante, pero muchas otras veces, no muestran todas las charlas enteras entre los participantes. Un usuario de Twitter notó que la producción no mostró un momento en el que Agustín cuenta que "Alfa" le dijo "puto" y lo denunció en la plataforma.

El usuario subió los dos fragmentos: el que Telefe mostró en televisión y el de Pluto TV, que muestra las 24 horas de todo lo que pasa en la casa. En el primero, no aparece la parte en la que Agustín relata la discriminación por homofobia que sufrió por parte del hombre de 60 años.

"El tape editado de Marcos y Agustín que puso Telefe y el verdadero que se vio en vivo. La producción de GH borró la parte en dónde se refería a que Alfa trata de 'puto' a Agustín. Y esta charla hace referencia a otra discusión que nunca se mostró", se quejó el internauta.

En el clip original, se puede escuchar a Agustín decirle a Marcos que sacó "cagando" a "Alfa" y que le dijo que ya se cansó de que hable mal de él por detrás y que le parece "una falta de respeto lo que anda haciendo".

"Le dije que ya le saqué la careta y me di cuenta qué clase de persona es, que dice que no juega y que se basa en los valores, el respeto y demás, y que lo último que vi es eso en él. Yo le pude pedir disculpas y él no. Se cansó de hablar pestes de mí por detrás, anda diciendo que yo soy puto y no sé qué otra cosa más anda diciendo de forma despectiva", sigue "Frodo". Sin embargo, Telefe no mostró esta parte de la charla.

Los comentarios de "Cata" y "Alfa" sobre la sexualidad de Agustín

En episodios anteriores, María Laura "Cata" y "Alfa" hablaron sobre la sexualidad de Agustín mientras intentaban descifrarla. “Yo te juro que ya saqué cómo es Agustín, qué gustos tiene. Les juego seis cervezas que sé lo que es”, dijo María Laura. "Yo no tengo ninguna duda y ya sé a lo que te referís”, asintió "Alfa". Esto fue tomado como una gran falta de respeto por miles de televidentes, quienes manifestaron su enojo en las redes.