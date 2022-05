Denise Dumas reveló el accidente que sufrió en los Martín Fierro: “Abajo de la mesa”

Denise Dumas confesó el desesperante momento que vivió en los premios Martín Fierro 2022.

Denise Dumas y Martín Campilongo asistieron juntos a los premios Martín Fierro 2022 con mucha expectativa, especialmente porque “Campi” estaba nominado para la categoría “labor humorística” junto a Roberto Moldavksy y Patricia Muzzio. En medio de toda esa emoción, la conductora de televisión vivió un momento muy tenso en plena ceremonia que recién ahora se atrevió a revelar.

Era tan grande la emoción que la pareja tenía por este evento que celebraron la previa hospedándose en el Hotel Hilton con sus cuatro hijos: Isabella, Santino, Francesca y Emma. Justo en el momento exacto en el que “Campi” se subió al escenario a recibir el premio, Denise sufrió un percance inesperado.

Al aplaudir a su marido, la exestrella de MasterChef Celebrity hizo un movimiento tan brusco con las manos que el anillo de zafiro que llevaba en uno de sus dedos salió volando por el aire y rodó por el suelo durante varios segundos. Completamente desesperada, se agachó y se puso en cuatro patas a buscarlo debajo de la mesa.

Paulo Kablan, quien estaba sentado cerca suyo, la ayudó en la búsqueda hasta que finalmente la joya apareció. Una vez pasada la ceremonia, Dumas conversó con Pronto y confirmó esta situación tan cómica y desesperante que vivió: “Me quería matar. No podía pensar en otra cosa porque si lo llegaba a perder, pensaba que tenía que empeñar mi casa para pagarlo porque era de zafiro, carísimo”.

Los rumores de enemistad entre Denise Dumas y Nancy Pazos

Tras la incorporación de Denise a Flor de Equipo, salieron a la luz rumores de un posible enfrentamiento entre ella y Nancy Pazos, quien se ausentó del programa durante varias semanas. “Yo trabajé con Denise en Canal 9 lo más bien. Me fui del programa porque básicamente no tenía más ganas de hacer programas tan pasatistas. Eso fue lo que pasó, pero tuve 0 problema con ella y Listorti que conducían el programa”, expresó la periodista en diálogo con Primicias Ya.

A pesar de estas versiones, Pazos aseguró que su vínculo con Denise no es conflictivo. “Empezaron a hinchar con que yo no iba a estar en el programa porque no quería que conduzca ella, pero es todo un invento. Lo que sí había pasado era yo tenía 15 días demás por días extras que había trabajado, y yo había hablado con la producción la posibilidad de tomarme esos días en la transición entre Flor Peña y Georgina (Barbarossa), pero no por Denise”, finalizó.