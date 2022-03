Denise Dumas dejó en ridículo a Nancy Pazos en pleno vivo: "No hay buena relación"

La conductora y la panelista de Flor de Equipo tendrían una difícil relación tras el cambio de mando en el ciclo de Telefe. Nancy Pazos y Denise Dumas acarrearían un conflicto desde un proyecto del pasado.

Denise Dumas y Nancy Pazos han demostrado al aire que no tienen una buena relación, tal como lo habían adelantado algunos periodistas de espectáculos antes de la incorporación de la participante de MasterChef a Flor de Equipo. La conductora y la panelista arrastran un conflicto que data de años atrás.

Dumas habría ignorado a Pazos en varios momentos de las emisiones del ciclo que originalmente condujo Flor Peña, según señaló la periodista Maite Peñoñori en Intrusos. "Por más de que ambas salieron a decir que está todo bien entre ellas, a las pruebas me remito claramente no hay buena relación", explicó Nancy Duré tras presentar un informe de momentos en los que la conductora parecía ignorar los comentarios de Pazos.

"Ay no la cara de odio que le puso Nancy cuando la pisó, la otra la ignora, qué feo eso se puso a hablar con los de atrás de cámara, no está bueno", opinó Flor de la V sobre la mirada que Pazos le dirigía a Denise Dumas en algunos momentos.

Marcela Tauro había contado que la exesposa de Diego Santilli no habría estado conforme con la incorporación de Dumas desde un principio. "Hoy fue el último programa de Flor Peña en Flor de Equipo y el lunes ingresa Denise Dumas. Nancy Pazos dijo 'yo con Denise no estoy, no voy a ser columnista y panelista de Denise", expresó hace algunas semanas, cuando también recordó que las celebridades trabajaron juntas en el ciclo Hay Que Ver en 2018.

El fuerte cruce al aire de Nancy Pazos y Analía Franchín

Analía Franchín interceptó en vivo a Nancy Pazos tras las declaraciones en las que la periodista había puesto como ejemplo a su padre ante un caso de violación. Todo comenzó cuando Franchín buscó contradecir a su colega, quien había dicho que todos los hombres machistas son violadores, y lanzó: "Mi papá era machista y nunca hubiese violado a nadie". Como Analía puso como ejemplo a su padre en una primera instancia, Pazos luego dio una entrevista en la que habló de una posible conducta abusiva del papá de su compañera por ser machista. "Vos ayer, Nancy Pazos, manchaste el honor de mi padre, la capacidad de mi madre de decir que no", expresó la panelista mirando de frente a su colega. "Mi madre, que tiene 84 años, es una señora mayor que duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz, estuvieron 40 años casados", agregó celebridad y luego Nancy le pidió perdón y aclaró que no había querido decir eso.