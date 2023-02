Delfina Gérez Bosco apuntó contra El Trece: "No muestran todo"

Delfina Gérez Bosco enfrentó los rumores de infidelidad tras su salida de El Hotel de los Famosos y le tiró un palito a El Trece.

Delfina Gérez Bosco, exparticipante de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), lanzó una fuerte indirecta para la producción del canal debido a cómo ensuciaron su imagen y la de su exmarido.

Resulta que se filtraron rumores de que Delfina habría comenzado una relación con Martín Antonio Coggi. Ante esto, su expareja, Fernando Beni, hizo una publicación en redes sociales asegurando que había sido una infidelidad, ya que no estaban separados cuando Delfina entró al reality.

“Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, había declarado Fernando, en diálogo con Ángel de Brito. Ahora, Delfina aseguró que estaban separados, que con Martín son "solo amigos" y que El Trece tergiversó muchas cosas para generar rating.

"Es feo todo lo que se dijo porque yo realmente nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en la edición del programa no muestran todo. Sigo separada, obviamente que estoy bien, más allá de todas las acusaciones. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para el otro", declaró en Intrusos (América TV).

"Cuando me surgió la propuesta de El Hotel, acepté con muchas ganas porque también es un renacer en lo laboral y todo. No esperaba que pase todo esto", amplió, en referencia a la polémica que se armó. Por último, habló sobre las acusaciones de su excuñada, quien la tildó de mala madre por haber dejado a su hijo para entrar al reality. "Vos no sos mala madre por hacer un viaje con amigos. Yo entré a El Hotel para laburar, no sos mala madre por entrar a laburar a un lugar", cerró.

Los detalles que brindó Delfina Gérez Bosco sobre su separación

Delfina profundizó sobre su separación en diálogo con Juan Etchetgoyen en Mitre Live. "Después de varios días en donde muchos salieron a criticarla, quiero contarles que hablé con Delfina Gerez Bosco en medio del hermetismo. Ella no puede hablar públicamente por un contrato de confidencialidad pero se cansó y quiere decir su verdad”, comenzó el conductor.

“Entré al Hotel separada, distanciada o con un impasse, llamalo como quieras y no se lo había dicho a nadie porque no suelo hablar de mi vida. No sé qué dicen que Fernando sale o salió con la madrina del nene. Nada que ver, ellos son amigos de hace mil años del laburo", declaró Bosco.

En este sentido, explicó que "como todas las parejas, antes de tomar distancia las cosas venían mal". "Es horrible cuando te bardean por redes y por TV, sacando conclusiones de qué hice o no en El Hotel. Fernando no salió con nadie y se la pasa laburando. La hermana sale a hablar al pedo porque le gusta la cámara, habla sin saber y no me conoce. Cuando se termine el reality hablaremos, lo único que te puedo decir es que Martín es divino, es muy bueno y que algunas cosas pasaron”, cerró.