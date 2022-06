De Paul respondió un cuestionario hot sobre Tini: "Tan picante"

El futbolista fue invitado al programa No Es Tan Tarde conducido por Germàn Paoloski, y tuvo que contestar una serie de preguntas sobre Tini Stoessel que lo incomodaron.

Rodrigo De Paul contestó una serie de preguntas que lo pusieron muy nervioso. Fue invitado a un programa de televisión y le tocó hablar de ciertos detalles sobre Tini Stoessel que lo avergonzaron por completo.

Germán Paoloski invitó al futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina a su programa No Es Tan Tarde emitido por Telefé. Allí se vivió un momento incómodo en el clásico cuestionario hot.

Las preguntas iban dirigidas en torno a su relación con la artista Tini Stoessel. "No tenes que especificar por sí o por no, pero no mientas. Si te querés explayar en alguna te explayás, pero no quiero que te pongas colorado", le expresó el conductor.

"Me lo decís como si me echaran del programa", contestó entre risas De Paul. "Bueno, si no querés decir la verdad, miénteme. Y si no vamos al bar. Y así te tiro mil títulos de canciones", lanzó Paoloski en broma mientras hacía referencia a los temas de Tini.

El cuestionario comenzó finalmente y las primeras preguntas tuvieron que ver con un enamoramiento dentro de su trabajo, donde contestó que no. La segunda fue directo al hueso y lo dejó en offside. "¿Tuviste sexo en las últimas 48 horas?", enunciaron. "Sí", respondió el futbolista ya avergonzado.

Posteriormente le consultaron si tuvo alguna experiencia paranormal y dijo que no, pero la tranquilidad le duró poco. Tuvo que contestar si tiene juguetes sexuales y contestó que no; si le hicieron una propuesta indecente -contestó que sí y por Instagram- y si fingió un orgasmo, por lo que cada respuesta suya reflejaba el nerviosismo.

El cuestionario no paraba y tuvo que decir si alguna vez usó aplicación de citas, si tuvo sexo con más de una persona, sus fantasías sexuales, si se grabó en pleno acto sexual, entre otras cosas. "No me avisaron que era tan picante ¿A todos se lo hacen?", señaló De Paul frente a la risa de todos.

"Le voy a preguntar a 'coso'", dijo misteriosamente en referencia a Tini Stoessel, quien ya fue invitada a No Es Tan Tarde por Telefé. "No estaba todavía esta sección", le respondieron, pero lo que más le llamó la atención a Paoloski fue el apodo.

"No me digas que le decís coso...", expresó entre risas. El ping pong de preguntas y respuestas había llegado a su fin para la tranquilidad del futbolista de la Selección Argentina.

Cómo es la relación con Tini Stoessel

Minutos atrás del cuestionario hot, Rodrigo De Paul se había expresado al respecto de su vìnculo afectivo con la cantante. "Estamos muy bien. Por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos pero disfrutamos cuando estamos juntos, la pasamos muy bien", manifestó.

Además, se mostró contento por el presente musical durante el transcurso de este 2022 plagado de shows y temas nuevos. "La felicito también por su carrera, la está rompiendo y está haciendo feliz a la gente, que es muy importante. Nos reímos mucho", indicó.

Los amigos de De Paul no bancan su relación con Tini

Rodrigo De Paul está pasando un buen momento amoroso junto a la cantante pop Tini Stoessel. Esto habría impactado directamente en el círculo de amistades del jugador de fútbol de la Selección argentina, quienes filtraron picantes comentarios de lo que hablan sobre la situación en el grupo de WhatsApp.

"Dicen que está loco con Tini. Loco de amor y de sexo. Están todo el día desnudos", bromeó Rodrigo Lussich, con su ironía típica, en el magazine diario Socios del Espectáculo (El Trece). Ampliando la revelación del periodista, una de las panelistas del programa contó cómo están siendo los días de vacaciones en Argentina del popular futbolista.

"Rodrigo cada vez que llega a Argentina le gusta ir al barrio de dónde es, de Sarandí, para juntarse con su mamá y sus amigos. En el grupo más íntimo de De Paul son 7, y se juntan para salir. Y cuando le dicen 'che, vamos hoy a la noche...', De Paul tiene otros plane: permanecer el mayor tiempo posible con Tini", sostuvo la periodista.

Al parecer, esta decisión hizo que los amigos de De Paul empezaran a burlarse de él y le filtraran al programa Socios del Espectáculo una intimidad del chat interno de WhatsApp: "La frase que le dicen los amigos en el grupo de Whatsapp es 'Rodrigo está hecho un pelotudo'".