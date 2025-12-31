David Kavlin habló tras casi morir.

El periodista David Kavlin reapareció públicamente tras atravesar uno de los momentos más extremos de su vida. Luego de sufrir tres infartos mientras jugaba al pádel, compartió un testimonio profundamente emotivo en el que relató cómo logró sobrevivir y qué fue lo que, según sus propias palabras, terminó salvándole la vida.

El episodio ocurrió el sábado 27 de diciembre, durante una mañana de intenso calor en el Club Náutico Hacoaj. Kavlin comenzó a sentir un fuerte malestar físico que incluyó dolor en el pecho, presión en la espalda y una opresión que no pudo ignorar. Esa intuición fue clave. “Hay que escuchar al cuerpo”, remarcó luego, al recordar que él mismo fue quien le preguntó al médico si estaba teniendo un infarto.

Salvó su vida de milagro

La reacción inmediata de quienes lo rodeaban fue determinante. Desde su propio hijo, que advirtió que algo no estaba bien, hasta socios y médicos que se encontraban en el club, todos actuaron con rapidez para ganar segundos vitales. Cardiólogos presentes tomaron decisiones urgentes y se solicitaron varias ambulancias para acelerar el traslado.

Durante el trayecto y ya en el sanatorio, la situación se volvió crítica. Kavlin perdió los signos vitales y debió ser reanimado de urgencia por el equipo médico del Sanatorio de la Trinidad. “Yo había muerto”, contó sin rodeos, al explicar que todo lo que supo de ese momento fue reconstruido luego a través de los relatos de los profesionales que intervinieron.

A lo largo de su mensaje, Kavlin agradeció uno por uno a quienes formaron parte del operativo médico: cardiólogos, enfermeros, personal de guardia, nutrición y limpieza: "Tomás Bernero, gracias al cardiólogo que me salvó la vida. En ese momento, no tenía más signos vitales. Fue todo el equipo".

David Kavlin contó como un milagro salvó su vida.

Conmovido, marcó una fecha que quedó grabada para siempre: cumplió 54 años el 26 de diciembre y asegura que “volvió a nacer” el día 27. Desde ese lugar, hizo un llamado directo a la prevención, aun para quienes se consideran sanos. Kavlin explicó que no tenía antecedentes cardíacos, colesterol, ni hábitos de riesgo, lo que refuerza la importancia de los chequeos médicos y de no minimizar síntomas.

Finalmente, dejó una reflexión que resume el aprendizaje que le dejó esta experiencia límite: la felicidad como actitud y no como meta. “Quiero seguir vivo para ver crecer a mis hijos y seguir trabajando de lo que amo”, concluyó, agradecido, emocionado y con una mirada renovada sobre la vida.