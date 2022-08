Darío Lopilato regresa a la televisión: cómo será Flechazo, Amor Oculto

Darío Lopilato volverá a la pantalla chica a mediados de agosto con un nuevo programa en la pantalla de El Nueve.

Darío Lopilato volverá a la televisión junto con Franco Torchia en un nuevo programa que prontó llegará a la pantalla de El Nueve. "Encontrar pareja puede ser una aventura sorprendente", se escucha en el clip de presentación de Flechazo, amor oculto, el ciclo que se emitirá por las tardes.

Mientras alista el regreso de Casados con hijos con una demorada versión teatral, Darío Lopilato se prepara para volver a la pantalla chica. Es que se confirmó que conducirá un nuevo programa en El Nueve y tendrá el acompañamiento de Franco Torchia, la voz detrás de Cupido, uno de los clásicos de culto de la televisión argentina de los 90.

La mención del ciclo que se emitió entre 2001 y 2003 en Much Music y de su legendaria voz en off no es azarosa, dado que el locutor volverá a ser parte de un show de citas. Se trata de Flechazo, amor oculto, que "muy pronto" llegará a la pantalla de El Nueve y tendrá la conducción de Darío Lopilato y Franco Torchia.

"Hace algunos meses, con Ruben Vivero imaginamos un espacio televisivo que ilustrara cómo a pesar de tanta web y tanta app disponible para conocer personas, conocer personas (y en todo caso enamorarse) es una tarea cada día más titánica", reveló Torchia en sus redes sociales. El locutor también destacó la presencia de Lopilato, a quien describió como "genialísimo, muy capaz y muy capo".

"Puede ser romántico, puede ser inquieto y a veces fugaz. El amor tiene muchas caras y llega el programa que se quita todas las caretas: Flechazo, amor oculto", se escucha decir a Lopilato y Torchia en el adelanto que lanzó El Nueve sobre su nuevo programa. Mientras que el clip de Flechazo cierra con una sentencia contundente: "Encontrar pareja puede ser una aventura sorprendente". Según reveló el periodista Pablo Montagna, el show de citas debutará a mediados de agosto e irá de 13.30 a 14.30.

El desliz de Darío Lopilato al enterarse que su hermana Luisana está embarazada

Darío intuyó que iba a ser tío por cuarta vez por un nuevo videoclip de Michael. "Felicitaciones tío. Bueno sí, yo soy tío de cinco sobrinos hermosos. La verdad es que nos sorprendió a todos, vi el video y lloré un poquito", expresó el actor en diálogo con Intrusos (América). Sin embargo, confesó que recientemente había visto a su hermana pero no había notado su pancita. "No me di cuenta, te juro", confesó.

Se suponía que Darío no tenía que revelar el sexo del bebé, pero se le escapó durante una entrevista con Primicias Ya. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, adelantó el actor.