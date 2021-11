Darío Barassi se la pudrió a un conductor de Telefe en El Trece: "Del ojete"

Darío Barassi estalló de furia en El Trece y cruzó con dureza a un famoso conductor de Telefe. El presentador de "100 argentinos dicen" decidió hacer un fuerte descargo en vivo.

Darío Barassi se caracteriza por compartir cada cosa que siente y que le pasa en "100 argentinos dicen", el exitoso programa de El Trece. Y a veces pareciera que no tiene ningún tipo de filtro. Es que en una de las últimas emisiones del ciclo, el humorista se enojó y se la pudrió a un famoso conductor de Telefe, con quien compite por el rating en la TV argentina.

Todo sucedió en el marco de la sección "especial famosos", donde el participante Iván debía responder rápidamente una de las preguntas del juego. "Tenés cinco segundos... cuando estás en la playa, ¿qué te molesta de los demás?", le consultó Barassi. Y luego le hizo un conteo regresivo: "Cinco, cuatro, tres...". con mucho nerviosismo, el concursante exclamó: "Pasapalabra, me rindo, me rindo". Y el conductor estalló de furia, ya que el joven hizo alusión al programa conducido por Iván de Pineda en Telefe.

Consciente de que Iván de Pineda es la clara competencia de "100 argentinos dicen" en el rating de El Trece, Barassi no ocultó su bronca y realizó un furioso descargo: "Vamos a frenar acá, chicos, porque estoy a 2 de ponerme del ojete... perdón, pero yo en la semana compito con Pasapalabra todos los días". Y pidió que nunca más se haga un comentario sobre el tema: "La única palabra que no se puede decir acá es esa".

Iván de Pineda y Darío Barassi, conductores de Telefe y El Trece respectivamente

Un tanto incómodo, el concursante se defendió de las críticas. "No sabía que existía el programa acá", señaló. Luego, y al observar al resto de los participantes, Darío Barassi les indicó: "Les pido que no digan 'Trato Hecho', que también es otro programa con el que compito".

La confesión íntima de Darío Barassi en El Trece

En el inicio del programa de "100 argentinos dicen" especial famosos, Darío Barassi reveló cuál fue el vergonzoso momento que pasó antes de comenzar la jornada: "Me da mucha vergüenza. Estoy con mucha resaca. Gástricamente estoy muy mal. El baño del canal hay que clausurarlo, de verdad es muy extremo lo que pasó... acidez, fuego...". Luego de que 'La Colo' -productora del programa- le reclamara que asista al baño antes del trabajo, el conductor le marcó: "No pude, reina, si me tienen acá todo el día. Me despierto y 'El Chueco' (Adrián Suar) me trae a hacer el programa, no tengo voz...".

¿Darío Barassi a Telefe en 2022? El sorpresivo gesto que enfureció a El Trece

El presentador llamó la atención del canal y de Adrián Suar durante el domingo 7 de noviembre de 2021 al haber replicado una historia en su cuenta oficial de Instagram (@dariobarassi), en la que tiene más de 3.5 millones de seguidores. Allí se lo vio a él rodeado por su amigo Darío Turovelsky, gerente de programación de Telefe, y por Germán Paoloski, quien si bien en algún momento pasó por El Trece ya es un referente de la señal de las tres pelotitas.

En el posteo se pudo leer textualmente: "¡Qué noche, Teté! Bebé! #barassifest". Si bien en principio se habría tratado solamente de una celebración en común entre los tres, la imagen posteada no hizo más que acrecentar los trascendidos mediáticos que ya existían previamente con respecto a la probable reestructuración de El Trece camino a la próxima temporada.