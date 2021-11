Darío Barassi se emocionó con la sorpresa de su hija en 100 argentinos dicen

El conductor fue sorprendido por sus compañeros y familia en pleno programa y festejó su cumpleaños.

Darío Barassi cumplió 38 años y lo celebró a todo trapo en 100 argentinos dicen. El conductor fue sorprendido por sus compañeros de programa, amigos íntimos, su familia y en especial por su hija Emilia o como él la llama, La Pipi, para festejar su cumpleaños junto a ellos.

El encargado de grabar el backstage de la fiesta sorpresa fue el influencer Fermín Bo, mejor conocido como Ferbo en las redes sociales. El joven instagrammer no solo habló con algunos de los compañeros de Barassi sino también con los participantes que jugaron en el programa que celebró el nuevo aniversario de vida de Darío. Para culminar, también habló con el protagonista del día.

Lo que no viste del cumple de Darío Barassi en 100 argentinos dicen

“¡Llegó el cumpleañero!”, expresó Fermín Bo al encontrarse con el conductor de 100 argentinos dicen. “¿Qué haces vos acá?”, quiso saber el animador del programa que se puede disfrutar por la pantalla del trece a partir de las 18.30 hs. “Me invitaron al cumpleaños. ¡Mira! ¡Tengo pulsera y todo!”, le contestó el influencer. A lo que Barassi le retrucó de manera tajante: “Pero yo no te invité”.

De esta manera, Fermín Bo le preguntó: “Ah, ¿Vos no me invitaste?”. “No, Ferbo. Con cariño te lo digo pero no, bicho”, le aclaró Darío. “Yo pensé que vos me habías invitado”, le siguió el juego el joven instagrammer. “Vos sabes que yo te amo pero no”, le aseguró Barassi en medio de la conversación.

Para convencer a Darío de poder quedarse en el estudio del programa le comunicó que, incluso le había traído un regalo. “¿De qué? ¿Se comé?”, el conductor busco saber cuál sería el presente de Fermín Bo. “No, pero tiene que ver”, adelantó el joven sin brindar mucho detalle al respecto.

“Me dijeron que sos buen conductor entonces te traje un aromatizante con olor a entraña”, reveló finalmente el influencer generando risas en Barassi, lo que terminó en un abrazo entre ambos.

Fermín Bo, documentó así, grandes situaciones del festejo que hicieron en 100 argentinos dicen y que el conductor y cumpleañero, Darío Barassi compartió con sus compañeros de programa, además del momento específico en el que abrió los regalos que recibió junto a ellos.

Darío Barassi hizo una tierna confesión sobre su hija: “Dice que soy el hombre de su vida”

No es novedad que en 100 argentinos dicen, Darío Barassi aprovecha para contar cómo va creciendo día a día Emilia, la hija que tuvo junto a Luli Gómez Centurión.

Usando como excusa un muñeco que tienen los productores detrás de cámara, al que trata como si fuera un hijo, recientemente Barassi expresó a modo de broma: "No va a ir al jardín, se va a quedar con su papá toda la vida".

Ese fue el pie para que el presentador recordara algo nuevo que le transmitió a Emilia: "Ahora le enseñé a decir: '¿Quién es papá? El hombre de mi vida'". Como cada vez que habla de la Pipi, como la llama cariñosamente, Darío Barassi se mostró cariñoso y cargado de amor.