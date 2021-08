Darío Barassi se disfrazó de Lanata en vivo: "Te amo, Jorge"

El conductor de 100 argentinos dicen sorprendió a todos con un look inesperado. Darío Barassi y una dedicatoria inesperada para Jorge Lanata.

Darío Barassi salió al aire en el programa 100 argentinos dicen y se convirtió en tendencia en las redes sociales por haber copiado el típico outfit de Jorge Lanata: una camisa con un traje, un sombrero veraniego y unos anteojos con mucho aumento. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto y de fotos comparativas entre los dos comunicadores.

Mientras tanto, Darío continuó con la presentación habitual de su programa. “¿Cómo estás, rey?”, dijo saludando a Lucas, un participante del programa. Después de intercambiar unos diálogos, Barassi interrumpió el curso del show para preguntarle a sus compañeros del set: “¿Puedo decir algo? Es un poco Rodri Noya”, advirtió el conductor, en referencia al parecido que vio entre el joven y el actor Rodrigo Noya, más conocido por su papel en la serie Agrandaditos.

“Me gusta el look. A ver, sacate los lentes, Luqui”, le pidió Barassi. Aunque al principio el chico se resistió, terminó cediendo ante la insistencia de Darío, que tenía muchas ganas de probárselos frente a las cámaras. “Ah, ¡no veo un choto!”, exclamó el periodista mientras posaba con los anteojos, notablemente de un aumento mucho más alto del indicado para él. Cuando tomó conciencia del look completo que había formado entre el traje, el sombrero y los anteojos, gritó, tapándose la cara: “¡Soy Jorge Lanata!”.

“Besos, Jorge. Jorge, te amo. Jorge, con todo el respeto, eh”, aclaró Darío, a modo de prevención por si podía generar alguna especie de controversia por ofender al periodista. “Chicos, lo que estoy haciendo para medir es una cosa… Mariano, no llegamos a otro año”, bromeó Barasi, en referencia a la performance de Jorge Lanata que tuvo que hacer para levantar el rating del programa. Después, empezó a dar vueltas por todo el set de grabación, mientras miraba todo su alrededor y hacía gestos histriónicos de sorpresa por lo diferente que se veía todo con tanto aumento.

El humor de Barassi y su búsqueda de parecidos

Recientemente, se viralizó un fragmento de 100 argentinos dicen en donde Darío le dio a bienvenida a un participante, Pedro Lombardo, y lo comparó con un conocido suyo. A pesar del habitual sentido del humor de Barassi, esta vez, el joven no reaccionó tan bien. “Pedro, ese peinado me gusta Me hacés acordar a un amigo que se llama Facu, es un halago”, le dijo el periodista. “Odio cuando dicen eso. ‘Te parecés a’. Nunca lo ví, loco. Qué se yo”, exclamó el invitado.

Barassi puso su cómico gesto de sorpresa de siempre y le aseguró que a él le pasaba lo mismo. “A mí me dicen que me parezco a Topa. Todos los gordos somos iguales. ¿Tenés otro requisito de cosas que no te pueda decir?”, ironizó el conductor. “No, absolutamente nada”, respondió él. “Solamente no te gustan los parecidos”, infirió Barassi, a lo que el joven respondió: “Me molestan un toque”.