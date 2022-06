Darío Barassi cuestionó la profesión de un participante en 100 Argentinos Dicen

Darío Barassi interrumpió la dinámica de 100 Argentinos Dicen y estalló contra la profesión de un participante.

Darío Barassi se metió en una nueva polémica en 100 Argentinos Dicen. Mientras se desarrollaba el programa, el conductor interrumpió el juego para meterse con un participante y criticar su profesión.

En la edición de este miércoles por la pantalla de El Trece, Barassi llevaba adelante su programa de manera habitual. Pero cuando fue directo hacia un grupo, se llamó al silencio y generó la incertidumbre en todos. El momento estuvo vinculado con varios profesores de Educación Física, que se encontraban en la disputa de 100 Argentinos Dicen. "¿Todos son profesores de Educación Física?", preguntó curioso.

Dos de los cuatro participantes sí eran docentes, motivo por el cual Barassi estalló: "Dos forros". Todo no terminó ahí, ya que reflexionó al respecto de la profesión y dijo: "Porque hay que elegir, elegís una carrera ¿Por qué carajo elegís ser profesor? Te puede gustar entrenar, pero ¿por qué elegís contaminar a la gente?", lanzó.

"Algo malo tienen", señalaron de fondo desde la producción. Barassi lo ratificó y bromeó: "Se cayeron de chicos del balcón, algo les pasó". Después del gracioso episodio televisivo, el conductor de El Trece finalmente continuó con la dinámica del programa, que tenía que ver con decir con qué podés aromatizar tu casa.

La respuesta de Darío Barassi a la fanática que lo fulminó en Twitter

Darío Barassi salió al cruce luego de la polémica que lo puso en el ojo de la tormenta. A través de sus redes sociales, el conductor de 100 Argentinos Dicen le contestó a la fanática que lo expuso por una situación que protagonizó en la vía pública.

"Me levantó la mano nomás y con alta cara de culo. La decepción", había expresado Abril, la fanática de Barassi, sobre la actitud que le molestó sobre su encuentro casual con el presentador. El tuit fue pasadas las once de la noche de este lunes 13 de junio y, tan sólo una hora después, el conductor de El Trece se hizo eco de lo que ocurrió y decidió contestarle.

"Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa", escribió el conductor sanjuanino, quien ironizó la situación y acompañó el descargo acompañado justamente con emojis de sonrisas.

Además, la estrella televisiva de El Trece dialogó con el programa Mediodía Noticias por la misma señal. "Yo estaba mandándome un buñuelo que es espectacular y el otro pibe (su amigo), que me está contando que le está yendo para el orto en la vida y bueno, me acuerdo que levanté el brazo y seguí conectado con lo que estaba pasando. Me sentí re mal cuando leí el tuit y le expliqué a la piba que no la saludé por eso", explicó Barassi.