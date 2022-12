Daniela, de Gran Hermano, fue acorralada en vivo: "¿Estás enamorada de Thiago o lo usaste?"

Daniela Celis respondió la pregunta que todos se hacían sobre su relación con Thiago en Gran Hermano.

Daniela Celis, la reciente eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe), respondió la pregunta que todos los televidentes se hacen desde hace meses: si su romance con Thiago Medina era real o si lo estaba usando para su propio beneficio.

"Pestañela" se ganó la bronca de varios fanáticos del reality, quienes la acusaron de haber utilizado a Thiago desde el principio, ya que por su dura historia de vida, aparenta ser un personaje fuerte dentro de la casa. Sin embargo, la joven desmintió estas versiones e incluso reconoció que ella era la más "enganchada".

A medida que avanzó Gran Hermano, los televidentes notaron que esto era cierto y que Daniela lo buscaba mucho más. "¿Estás enamorada de Thiago o lo usaste?", le preguntó sin tapujos Laura Ubfal en medio del debate. "No, no estoy enamorada de él. Enamorada es una palabra muy grande", respondió Daniela. Y admitió: "Yo estaba más enganchada con él que él conmigo. Él me decía 'no veo un afuera con vos, no te veo conmigo'. Lo único que podía hacer era remarla".

Daniela se quebró en vivo al escuchar la verdad sobre Thiago en Gran Hermano

Ahora que Daniela salió de la casa, vio con sus propios ojos todas las conversaciones que Thiago tenía con sus compañeros, en las que decía que no quería seguir con ella y que estaba esperando que entrara un chico nuevo a la casa para sacársela de encima. Daniela no tenía idea de todo esto y, al escucharlo, estuvo a punto de llorar en vivo.

"La queja siempre era que eras demasiado invasiva con él, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho... ¿Cómo te cae eso? ¿Nunca te dijo esto?", indagó Santiago del Moro. La joven contestó que no y agregó: "Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera, diciéndome que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo. Me hubiera sido sincero desde un momento y yo no lo presionaba tanto".

El conductor le dio su opinión y le dijo a Daniela que durante todo este tiempo había idealizado a Thiago, un joven siete años menor que ella. "Le hacías planteos que él a veces no entendía, porque aparte tiene 19 años, es muy pendejo. Seguramente están en distintos momentos de la vida y vos querías un tipo de pareja que te contenga, entonces le planteabas cosas que él a veces se quedaba como recalculando, no te entendía", le remarcó. Daniela asintió y se prometió a sí misma que si en algún momento vuelve a entrar a la casa, no le dará otra oportunidad.