Daniela Cardone contó su noche de pasión con Luis Miguel

La actriz recordó algunos detalles de su encuentro con el cantante ocurrido hace unos años.

Daniela Cardone recordó un hecho que la marcó hasta el día de hoy. Se trata del encuentro con Luis Miguel, que data de hace varios años, por lo que rompió el silencio y se animó a brindar algunos detalles.

Hace varios días que Daniela Cardone reapareció por la televisión argentina. En LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, estuvo como "angelita" invitada y parece que se consolidó.

En la edición del viernes estuvo acompañada por su hija, la reconocida actriz Brenda Gandini. Allí tocaron distintos temas, pero enfatizaron en el encuentro amoroso de Cardone y Luis Miguel.

"¿Era mágico o no?", preguntó De Brito frente a la risa un poco incómoda de la modelo de 58 años. "Era divino, sí. Besitos, besitos suavecitos", deslizó.

"¿Nada más? Que aburrido", dijo el conductor. "¡No te creo!", respondió una de las panelistas. "No, pero es muy divertido él", justificó Cardone frente a la atenta mirada de su hija, Brenda Gandini.

"Nos la pasamos hablando de su madre, estaba triste, la buscaba", contó al respecto del encuentro. "¿Y eso le contaba a las minas con las que estaba en el hotel?", preguntó, filoso, De Brito, mientras que Cardone le respondió que le gustaba escuchar todas esas cosas, y añadió: "Por ahí un besito, una caricia... bueno, basta, no es horario".

Sumado a eso dijo que comieron de todo pero "es lo que menos me acuerdo, comía de los nervios porque era tan bonito". Al mismo tiempo reveló que no fue un solo encuentro sino dos.

"Lo vi dos veces. Te lo juro que no estuvo adentro mío", lanzó entre risas. "¡Mamá!", expresó incomoda Brenda. A Ángel no le sorprendió la respuesta y la halagó por la sutileza: "Estuvo bien, es una frase que nunca escuché, pero para el horario... me decía que no sabía ser angelita, mirá que bien estuviste".

La incorporación de Daniela Cardone a LAM

Tras la renuncia de Ana Rosenfeld al programa, Daniela Cardone ocupó su lugar como invitada especial. Finalmente, Ángel De Brito le dio la bienvenida oficial y será la nueva integrante.

Antes del cierre final del programa de espectáculos emitido por América TV, De Brito anunció una importante noticia. “Vamos a comunicar que Daniela Cardone va a seguir, así que bienvenida a LAM. La pasamos genial toda la semana con vos, nadie quiere que te vayas, es la única vez que nos pasó esto”, precisó el conductor.