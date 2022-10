Daniela apuró a Thiago en Gran Hermano: "Te pongo el forro"

Daniela Celis, participante de Gran Hermano, le hizo un fuerte planteo a Thiago Medina en la casa. El incómodo momento que se vivió en la casa del reality de Telefe.

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión e incomodidad. En las últimas horas, Daniela Celis le hizo un fuerte reclamo a Thiago Medina, uno de los concursantes más queridos del programa emitido por Telefe, con un sorpresivo comentario.

Durante la transmisión del pasado domingo 30 de octubre, en el canal de las tres pelotitas mostraron el disgusto del joven con la oriunda de Moreno (Provincia de Buenos Aires) por la confusión que le genera la relación que llevan. "Ya arreglamos que somos amigos, pero que no me venga a romper las pelotas. Me mira y se va para otro lado. Estamos re bien, me dice para ser amigos, le digo que sí y después se hace la celosa. Me hacen confundir esas cosas", señaló.

De acuerdo a un video, Thiago y Daniela se bañaron juntos y se mostraron muy apegados. Y para colmo, luego de que tuviera lugar la gala en la que Martina quedó eliminada, la mujer de 26 años se acercó a la cama en la que estaba acostado el joven y le planteó qué es lo que le molesta del vínculo que vienen teniendo en GH.

El picante diálogo entre Thiago y Daniela Celis en Gran Hermano

Daniela: "No puede terminar de hablar conmigo que salta de cama en cama".

Thiago: "¿A dónde estoy saltando de cama en cama? Estoy acá. ¿Te molesta que esté durmiendo con otra?".

Daniela: "Para nada, cogete con otra si querés. Te aplaudo, te paso el forro si querés. Te lo pongo. No tengo ningún problema. Me molesta, no el hecho de que estés con otras personas o mujeres, pero sí el hecho de que te abrazan todos y que cuando voy yo me esquivás. Me parece que tenés algo personal conmigo".

Thiago: "¿Dónde te esquivé? Ayer estuvimos acostados hasta las 3 de la mañana. Hoy estuvimos todo el día juntos".

Daniela Celis le hizo un planteo a Thiago Medina en Gran Hermano.

La decisión de Gran Hermano tras la detención al padre de Thiago Medina

Horas después de que se conociera la detención del papá de Thiago, la producción de Gran Hermano dio a conocer su decisión al respecto. En la transmisión del pasado domingo 30 de octubre, Santiago Del Moro fue el encargado de explicar en vivo qué haría el programa a partir de la denuncia y posterior detención del progenitor del participante de 19 años.

Según trascendió, el papá de Thiago, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano, fue detenido por lesiones y amenazas tras ser denunciado por su hijastra, Camila Ayelén Deniz. En medio de esta delicada situación, muchos televidentes empezaron a especular sobre el accionar de la producción del reality ante la situación. Incluso se llegó a rumorear que convocarían a Thiago al confesionario para mantenerlo al tanto de la noticia. En este marco, el conductor explicó con lujo de detalles "el protocolo" que seguirían desde la producción.

"Quiero aclarar algo. Obviamente como es de público conocimiento con respecto a todo lo que ha acontecido en las últimas horas con la familia de Thiago, queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos", empezó Del Moro sobre el tema. A continuación, enumeró las medidas que habían tomado al respecto, sin dejar en claro si le comunicarían a Thiago en vivo o no.

"Estamos en contacto permanentemente con la familia dándole el apoyo y el seguimiento apropiado para esta situación tan delicada, un hecho espantoso. Es una denuncia que corre su curso, hubo una detención al padre de Thiago", puntualizó el conductor. Luego, sentenció: "Se está trabajando, activando todos los protocolos correspondientes con su familia y estando presentes con él también. A no preocuparse por eso".