Daniel Osvaldo fue tajante sobre Mauro Icardi pero luego se arrepintió: "Voy a tener quilombo"

El ex futbolista fue contundente con su colega, tras el escándalo con Wanda Nara y La China Suárez. También habló de su fanatismo por Diego Armando Maradona.

Daniel Osvaldo no escondió su malestar con Mauro Icardi.

Daniel Osvaldo no escondió su malestar con Mauro Icardi.

Aunque no es muy amigo de las entrevistas, Daniel Osvaldo estuvo este lunes 1 de noviembre en Los Mammones (América TV), programa conducido por Jey Mammón, y fue consultado por el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Lejos de guardar su opinión, el ex deportista criticó con dureza al jugador del PSG.

Fiel a su estilo, Jey Mammon le preguntó al futbolista: "¿Te cae bien Mauro Icardi?". Y Daniel Osvaldo, sin rodeos, respondió "no". Ante la sorpresa del conductor, el novio de Gianinna dijo: "¿Qué querés?, ¿Que te mienta?". Entre risas, aseguró: “Voy a tener quilombo mañana” y agregó “Mañana salgo en todos los diarios”.

El fanatismo por Diego Maradona

“¿Siempre fuiste fan de Maradona o los sos ahora para quedar bien con Gianinna?”, le disparó entre risas Jey Mammon, atento al vínculo del ex futbolista con la hija de Diego, pero también a la remera que llevaba puesta: un retrato del Diego modelo 95, con el mechón amarillo para su vuelta a Boca Juniors.

“No, toda la vida lo fui”, respondió Osvaldo, divertido. Así, el conductor le recordó que tuvo un particular automóvil en la época en que vivió en Catalunya. “Cuando jugaba en el Espanyol, tenía un Mini Cooper pintado de celeste y blanco, con la bandera de Argentina, la cara de Maradona y la frase: ‘Dios es argentino’”, contó mientras se mostraba el vehículo en las pantallas. “El auto lo tuve que vender, así ploteado, porque no me lo podía traer a ningún lado”, se lamentó Daniel.

El auto maradoniano de Daniel Osvaldo.

Tras su retiro de las canchas, Daniel se dedicó a darle rodaje a la música, su otra pasión. Así, contó que le dedicó dos canciones a su ídolo. “El tango lo llegó a escuchar, gracias a Gianni”, contó. Ese fue el pie para que Jey le preguntara por su relación con la hija del Diez. “Nos conocimos hace varios años, desde hace 6, 7 años... Siempre fuimos muy amigos y como diría nuestro ex presidente Macri, pasaron cosas”, comentó entre risas.

“Pero nunca pasaron cosas: siempre nos dijeron que era obvio de que estábamos juntos. Siempre nos acusaron de eso, entre comillas. Y no, nunca. Ahora sí estamos juntos”, cerró Daniel.