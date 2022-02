Dani La Chepi sufrió un robo insólito: "¡En la puerta de mi casa me afanan!"

Dani "La Chepi", influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity, reveló que fue víctima de un robo inesperado en la puerta de su casa.

Dani “La Chepi” es una de las influencers más famosas del momento y suele compartir en sus redes sociales todos los detalles de su día a día. Esta vez, sorprendió a sus seguidores con un video insólito en el que contó que le habían robado una parte de su auto.

Dani “La Chepi” se encontraba muy feliz después de haberse reencontrado con su hermano, con quien pasó todo el fin de semana. De repente, salió a la puerta de su hogar y fue a ver su auto, que estaba estacionado en la vereda justo en la entrada. Al ver detenidamente, notó que le faltaba una parte.

“¡En la puerta de mi casa me afanan!”, exclamó la influencer al notar que alguien le había robado las tazas de las ruedas de su auto Honda, que llevaban la letra “H”. Al día siguiente, volvió a subir un nuevo video ya que varios de sus seguidores no habían entendido qué es lo que le habían robado.

“Buen día. Ayer me preguntaron qué me robaron del auto porque no entendieron. Ahí va una ‘H’, esa ‘H’ me la robaron”, señaló. Después, enfocó con la cámara la otra rueda de su auto para chequear si la taza seguía ahí. “Ahora verifico la otra. ¡Ah! Esta está, por suerte”, expresó aliviada. A pesar de todo, logró tomarse la situación con mucho humor y escribió entre emojis de risas: “Tengo una bronca”.

El nuevo desafío laboral de Dani “La Chepi” junto al “Pollo” Álvarez en El juego de la oca

Recientemente, Dani “La Chepi” dio un gran salto de su carrera de humorista y pasó a conducir el programa El juego de la oca junto al “Pollo” Álvarez. A pesar de lo importante que fue esta propuesta laboral para su carrera, reconoció que sintió muchos nervios y que no le fue nada fácil aceptarlo.

“Tuve momentos de muchos nervios, ataques de pánico… Pensaba: 'No sé si quiero estar acá', '¿Para qué dije que sí?”, relató durante una entrevista con Ciudad Magazine, en relación al miedo que le tenía a tal nivel de exposición. “Pero por suerte me tocó un gran compañero que me apoyó todos los días, así que gracias, Pollito”, continuó. Sobre este nuevo programa, aseguró que es un proyecto “inmenso e intenso” y se mostró muy contenta y agradecida de haber aceptado la propuesta. “Espero que lo vivan y lo jueguen con los participantes”, cerró.